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Недвижимость / Общество

Все рады маткапиталу: ожидают роста спроса на 6 млн квадратных метров жилья в год в России

11:34 20.01.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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При этом сумму в 466 617 рублей будут выдавать при рождении первенца, а не второго ребенка, как ранее. Появление еще одного малыша увеличит выплату еще на 150 000 рублей.

Все рады маткапиталу: ожидают роста спроса на 6 млн квадратных метров жилья в год в России
По мнению аналитиков ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 миллиона семей

Изменение программы материнского капитала приведет к росту спроса на рынке недвижимости на 6 миллионов квадратных метров жилья в год, сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.
В Послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о решении продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. При этом сумму в 466 617 рублей будут выдавать при рождении первенца, а не второго ребенка, как ранее. Появление еще одного малыша увеличит выплату еще на 150 000 рублей.

По мнению аналитиков ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 миллиона семей. Увеличение спроса положительно повлияет на рынок недвижимости, у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства.

Источник: РГ

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