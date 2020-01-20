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Сгорели 12 кур и собака в пожаре из-за замыкания в обогревателе в сарае на ул. Победы в Бердске

16:30 20.01.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Сами хозяева в огне не пострадали, но сгорела также машина и крыша дома. Спустя три минуты загорелись постройки в садовом обществе «Колос».

Сгорели 12 кур и собака в пожаре из за замыкания в обогревателе в сарае на ул. Победы в Бердске
Два пожара одновременно произошли в Бердске

Сгорела собака и 12 кур в пожаре на ул. Победа в районе Нового поселка в Бердске сегодня ночью 20 января. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности города Николай Степаненков. Вызов поступил в 1.29 ночи. Он рассказал, что пожаром уничтожены надворные постройки, машина хозяев и повреждена крыша дома. Огонь распространился на площадь в 24 кв метра.

— Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в обогревателе, который был установлен в сарае, где находились куры. Все они погибли и собака. Погибших и травмированных людей нет, — рассказал Николай Анатольевич.

Также он отметил, что в это же время (спустя четыре минуты) в 1.33 20 января поступил вызов о пожаре в садовом обществе «Колос». Там также огнем уничтожен сарай на 20 кв метрах. Животные и люди не пострадали. Предварительная причина — короткое замыкание проводки.

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