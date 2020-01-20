Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска

Спецтехника работает как буроям, автовышка и борткран. Теперь можно эффективно перевозить опоры линий электропередач,бурить там, где это было невозможно, ведь машина практически «робот».

Автомобиль обошелся Бердску в 8,1 млн рублей

Презентовал уникальное приобретение администрацией Бердска сегодня, 20 января, на совещании в горадминистарции вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Сюрпризом оказался бортовой автомобиль на базе КамАЗа.

— Вы можете его увидеть под окнами администрации. Машина приобретена для нужд Горсвета. Она работает как борткран, как буроям, как автовышка. Высота стрелы достигает 27 метров, раньше такой автомашины в предприятиях Бердска не было. Эффективно может перевозить опоры линий электропередач, очень эффективна для бурения, практически «робот». Можно пробурить и в тех местах, куда до этого времени техника не могла подобраться. Автомобиль приобретен в конце 2019 года. Надо сказать, что подобной техники в Новосибирской области — единицы. Мы сегодня хотим вручить руководителю Горсвета Дмитрию Мышкину ключ от этой уникальной машины, — подытожил Владимир Захаров под бурные аплодисменты чиновников.

Стоит отметить, что в 2019 году власть Бердска потратила 52 млн рублей на покупку спецтехники и автобусов. На такую большую сумму техника в город не закупалась уже очень давно. Владимир Захаров уверен, что эту добрую традицию нужно продолжать, ведь этого ждут жители Бердска. Стоимость этой чудо-машины — 8 160 000 рублей.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обратился к руководству Центра муниципальных услуг: теперь необходимо закупать технику для очистки от снега и содержание внутриквартальных дорог Бердска.