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Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска

16:00 20.01.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Спецтехника работает как буроям, автовышка и борткран. Теперь можно эффективно перевозить опоры линий электропередач,бурить там, где это было невозможно, ведь машина практически «робот».

Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска
Автомобиль обошелся Бердску в 8,1 млн рублей

Презентовал уникальное приобретение администрацией Бердска сегодня, 20 января, на совещании в горадминистарции вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Сюрпризом оказался бортовой автомобиль на базе КамАЗа.

— Вы можете его увидеть под окнами администрации. Машина приобретена для нужд Горсвета. Она работает как борткран, как буроям, как автовышка. Высота стрелы достигает 27 метров, раньше такой автомашины в предприятиях Бердска не было. Эффективно может перевозить опоры линий электропередач, очень эффективна для бурения, практически «робот». Можно пробурить и в тех местах, куда до этого времени техника не могла подобраться. Автомобиль приобретен в конце 2019 года. Надо сказать, что подобной техники в Новосибирской области — единицы. Мы сегодня хотим вручить руководителю Горсвета Дмитрию Мышкину ключ от этой уникальной машины, — подытожил Владимир Захаров под бурные аплодисменты чиновников.

Стоит отметить, что в 2019 году власть Бердска потратила 52 млн рублей на покупку спецтехники и автобусов. На такую большую сумму техника в город не закупалась уже очень давно. Владимир Захаров уверен, что эту добрую традицию нужно продолжать, ведь этого ждут жители Бердска. Стоимость этой чудо-машины — 8 160 000 рублей.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обратился к руководству Центра муниципальных услуг: теперь необходимо закупать технику для очистки от снега и содержание внутриквартальных дорог Бердска.

Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска
Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска
Ключи от уникального автомобиля на базе КамАЗа за 8,2 млн рублей вручил начальнику Горсвета мэр Бердска
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