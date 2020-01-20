Осколками бутылки и кулаками зверски убил двоих женщин новосибирец

Мужчина пояснял, что наносил обеим женщинам удары руками и ногами, однако не желал причинять им смерть.

Сегодня 20 января т.г., Новосибирским областным судом вынесен приговор 23-летнему Александру Шелепову.

Суд признал Шелепова виновным в умышленном причинении смерти человеку (ч.1 ст.105 УК РФ) и покушении на умышленное причинение смерти двум лицам из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30, п.п.«а, и» ч.2 ст.105 УК РФ).

В суде установлено, что 06 апреля 2019 года он без повода напал на 63-летнюю женщину и нанес ей не менее 83 ударов ногами, руками и стеклянной бутылкой по голове, телу и, посчитав, что нанесенных повреждений достаточно для наступления её смерти, с места преступления скрылся.

14 апреля 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес 55-летней потерпевшей не менее 27 ударов в голову ногами, руками, стеклянной бутылкой, камнями, а также осколком стеклянной бутылки причинил не менее 10 резанных ранений в области шеи, от чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Шелепов органам следствия пояснял, что наносил обеим женщинам удары руками и ногами, однако не желал причинять им смерть.

В суде Шелепов сообщил, что не совершал преступлений и женщин не избивал. Версия мужчины опровергнута результатами экспертиз, согласно которым на одежде и обуви Шелепова обнаружена кровь обеих потерпевших, а также записями камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей совершение им преступления в отношении потерпевшей.

Суд приговорил Шелепова к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевших – мужа и сына погибшей взыскан моральный вред в размере 800 тыс. рублей (каждому).

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура Новосибирской области