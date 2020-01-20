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Ребенок оказался среди сварившихся в кипятке в хостеле в Перми

16:23 20.01.2020 Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей.

Ребенок оказался среди сварившихся в кипятке в хостеле в Перми
Тела пяти человек были найдены после того, как из помещения откачали горячую воду.

Ребенок оказался среди погибших в трагедии в хостеле в Перми, об этом на своей странице в социальной сети «Instagram» сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек были найдены после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального Минздрава, еще трое доставлены в больницу. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, госпитализация им не потребовалась.

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Оперативную информацию о состоянии пострадавших комментирует заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков. От себя хочу добавить, что в этом присшествии погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

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