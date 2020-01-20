Ребенок оказался среди сварившихся в кипятке в хостеле в Перми

Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей.

Тела пяти человек были найдены после того, как из помещения откачали горячую воду.

Ребенок оказался среди погибших в трагедии в хостеле в Перми, об этом на своей странице в социальной сети «Instagram» сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек были найдены после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального Минздрава, еще трое доставлены в больницу. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, госпитализация им не потребовалась.