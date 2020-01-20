Выбор пресса для макулатуры

Прессы для макулатуры – специализированное оборудование, которое позволяет пакетировать отходы и экономить место для их хранения.

В огромном разнообразии выпускаются прессы для макулатуры. Специализированное оборудование отличается по габаритам, производительности и принципу действия. Современный пресс для картона может быть:

Мобильным. Оборудование востребовано в архивах, в магазинах и небольших складах и предприятиях по приему и утилизации сырья.

Стационарным. Оборудование приобретается для полиграфических предприятий, складов, пунктов приема макулатуры и прочих объектов, где имеется постоянный приток большого объема сырья. Оно отличается большими габаритами и высокой производительностью. Как правило, для их использования требуется пройти обучение.

Модели отличаются по типу используемого привода. Наиболее востребованными являются гидравлические прессы, которые можно приобрести на сайте netmus.ru. В них может применяться автоматическая, полуавтоматическая и ручная система управления.

Механические прессы оснащаются ручным приводом. Их отличительной особенностью являются компактные размеры. Такое оборудование подходит для прессования небольших объемов макулатуры. Удобство использования обеспечивается тем, что не требуется подключения устройств к сети, то есть применять их можно в любом месте. Устройства характеризуются простотой управления, поэтому никакого дополнительного обучения не требуется.

По способу загрузки исходного сырья оборудование бывает:

Горизонтальным. Данный вид загрузки характерен для мощных стационарных вариантов с непрерывным рабочим циклом, но также встречаются небольшие прессы с невысокой производительностью, которые востребованы на малых предприятиях и торговых точках.

Вертикальным. Как правило, это компактные устройства, отличающиеся большой мощностью.

Прессы для макулатуры можно без преувеличения считать полезным оборудованием. Прессованную бумагу удобнее и дешевле транспортировать. Сдать ее на предприятия по переработке вторсырья можно по более выгодной цене. Поэтому если на предприятии скапливаются бумажные отходы, стоит задуматься о приобретении специализированного оборудования.