Разработка сайтов и интернет-маркетинг в Новосибирске

А также Москве. Например, сайты на готовом решении https://www.cosmos-web.ru/production/template/. Компания предлагает услуги продакшна, поддержки проектов и пр.
Основные услуги
- Создание сайтов разного значения, интерфейсов для них.
- Решения в области автоматизации, веб-сервисов.
- Создание корпоративных порталов на Битрикс24.
- Готовые решения для бюджетных сайтов.
- Решения для мобильных устройств.
- Поисковая оптимизация структуры сайтов.
- SEO продвижение сайтов в поисковых системах.
- Контекстная реклама.
- Продвижение в социальных сетях и подобных проектах в Интернете.
- Сквозная аналитика.
- E-mail маркетинг.
- Таргетированная реклама.
Агентство также оказывает услуги, связанные с созданием дизайнерских решений, видео контента. Она предлагает поддержку сайтов на хостинге, а также отраслевые решения. Это предложения для банковских структур, медицинских учреждений, строительных компаний, девелоперов.
Создание полноценного сайта будь-то сайт-визитка или корпоративный портал, требует особых усилий от многих специалистов. Комплексное решение позволяет избежать проблем с адаптивностью под различные браузеры, недочетов в дизайне и верстке, оптимизации под поисковые запросы и пр. По этой причине качественный интернет-ресурс создают такие специалисты, как дизайнеры, верстальщики, программисты, оптимизаторы, seo-оптимизиторы и др.
Для привлечения посетителей на сайт потребуется вложение усилий и средств в рекламу, поисковое продвижение, seo оптимизацию. Для этого используют разные методы и технологии, включающие контекстную рекламу, рекламу и продвижение в социальных сетях, продвижение сайта по поисковым запросам и пр. Такая работа также требует большого мастерства, как и создание красивого оптимизированного сайта.
За годы работы агентство создало более шестисот интереснейших проектов для клиентов. В работе оно использует современные программные решения, новейшие разработки.