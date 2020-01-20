Разработка сайтов и интернет-маркетинг в Новосибирске

Digital-агентство «Космос-Веб» предлагает услуги разработки сайтов, интернет-маркетинга и многое другое в Новосибирске.

А также Москве. Например, сайты на готовом решении https://www.cosmos-web.ru/production/template/. Компания предлагает услуги продакшна, поддержки проектов и пр.

Основные услуги

Создание сайтов разного значения, интерфейсов для них.

Решения в области автоматизации, веб-сервисов.

Создание корпоративных порталов на Битрикс24.

Готовые решения для бюджетных сайтов.

Решения для мобильных устройств.

Поисковая оптимизация структуры сайтов.

SEO продвижение сайтов в поисковых системах.

Контекстная реклама.

Продвижение в социальных сетях и подобных проектах в Интернете.

Сквозная аналитика.

E-mail маркетинг.

Таргетированная реклама.

Агентство также оказывает услуги, связанные с созданием дизайнерских решений, видео контента. Она предлагает поддержку сайтов на хостинге, а также отраслевые решения. Это предложения для банковских структур, медицинских учреждений, строительных компаний, девелоперов.

Создание полноценного сайта будь-то сайт-визитка или корпоративный портал, требует особых усилий от многих специалистов. Комплексное решение позволяет избежать проблем с адаптивностью под различные браузеры, недочетов в дизайне и верстке, оптимизации под поисковые запросы и пр. По этой причине качественный интернет-ресурс создают такие специалисты, как дизайнеры, верстальщики, программисты, оптимизаторы, seo-оптимизиторы и др.

Для привлечения посетителей на сайт потребуется вложение усилий и средств в рекламу, поисковое продвижение, seo оптимизацию. Для этого используют разные методы и технологии, включающие контекстную рекламу, рекламу и продвижение в социальных сетях, продвижение сайта по поисковым запросам и пр. Такая работа также требует большого мастерства, как и создание красивого оптимизированного сайта.

За годы работы агентство создало более шестисот интереснейших проектов для клиентов. В работе оно использует современные программные решения, новейшие разработки.