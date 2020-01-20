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Долг в $3 млрд за военную технику начали возвращать России

19:00 20.01.2020 Фото: Минобороны
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Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает 14-15 миллиардов долларов.

Долг в $3 млрд за военную технику начали возвращать России
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Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов. — Прим. ред.) <…> в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — уточнил собеседник агентства.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны — импортеры российского оружия задолжали порядка трех миллиардов долларов.

В США действует закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. В то же время он признал наличие «определенных проблем» из-за введенных ограничений.
В декабре Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции.

В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает 14-15 миллиардов долларов.

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