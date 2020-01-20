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Смерть Ленина отметят пикетом у памятника вождю коммунисты Бердска

20:10 20.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Памятную акцию проведут у статуи идеолога Октябрьской революции 1917 года и создателя СССР возле бердского ГДК в полдень. Пикетчиков должно быть не более 0,3 человека на 1 кв. метр, сказано в постановлении мэра.

Смерть Ленина отметят пикетом у памятника вождю коммунисты Бердска
Площадь у ГДК рядом с памятником Ленину — традиционное место манифестаций коммунистов

Во вторник, 21 января, отделение КПРФ Бердска выйдет в пикет. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, в этот день они почтут память Ленина.

-Организуем пикет у памятника Ленину возле Городского дома культуры с 12 до 13 часов. Акция согласована с администрацией, — уточнил Сергей Евгеньевич.

Уведомление об акции бердский горком КПРФ подал 15 января. Специальным постановлением глава Бердска Евгений Шестернин поручил довести до сведения организатора норму предельной заполняемости территории на тротуарах, площадках у административных центров — не более 0,3 человека на 1 квадратный метр.

Начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову мэр рекомендовал назначить уполномоченного представителя «c целью оказания содействия организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан».

Владимир Ильич Ульянов (основной псевдоним Ленин) идеолог Октябрьской революции 1917 года и основатель советского государства скончался 21 января 1924 года в Горках под Москвой в возрасте 54 лет. Мнения и оценки исторической роли Ленина отличаются крайней полярностью. Но вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории.

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От редакции

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Аноним, 20 января 2020 22:01
Его самого должно быть не больше 0.3 на м/кв,а меньше лучше...

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