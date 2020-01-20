Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье

В спортзале Красногорска бились как спортсмены, так и зрители, дети и взрослые. Полиция начала проверку. Предполагают, что нервы не выдержали у проигравшего чеченского бойца.

Массовая драка после соревнований в Красногорске

В подмосковном Красногорске соревнования по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup среди детей и взрослых завершились массовой дракой, в которой приняли участие как спортсмены, так и зрители. Об этом сообщил Sport24.

В ходе турнира в зале неожиданно началась жестокая драка, к которой подключились многие присутствующие на этих соревнованиях. Окружающие попытались растащить участников, однако к драке присоединялись новые лица. Многих из них повалили на пол, стали бить ногами по голове. Некоторые СМИ сообщают, что драку начал проигравший боец из Чечни.

Полицейские проводят проверку в связи с массовой дракой на турнире.

— По опубликованной в сети Интернет информации о драке в г. о. Красногорск на одном из турниров по восточным единоборствам сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Видео youtube.com