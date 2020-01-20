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Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье

20:27 20.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео youtube.com
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В спортзале Красногорска бились как спортсмены, так и зрители, дети и взрослые. Полиция начала проверку. Предполагают, что нервы не выдержали у проигравшего чеченского бойца.

Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу джитсу в Подмосковье
Массовая драка после соревнований в Красногорске

В подмосковном Красногорске соревнования по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup среди детей и взрослых завершились массовой дракой, в которой приняли участие как спортсмены, так и зрители. Об этом сообщил Sport24.

В ходе турнира в зале неожиданно началась жестокая драка, к которой подключились многие присутствующие на этих соревнованиях. Окружающие попытались растащить участников, однако к драке присоединялись новые лица. Многих из них повалили на пол, стали бить ногами по голове. Некоторые СМИ сообщают, что драку начал проигравший боец из Чечни.

Полицейские проводят проверку в связи с массовой дракой на турнире.

— По опубликованной в сети Интернет информации о драке в г. о. Красногорск на одном из турниров по восточным единоборствам сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Видео youtube.com

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От редакции

Дерутся обиженные?

Аноним, 20 января 2020 20:48
Может их пора уже как в старые добрые времена - в степи Казахстана?

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