Пьяного чиновника-дебошира в наручниках везли на тележке полицейские в московском аэропорту Внуково

Таким образом в отдел доставили замруководителя регионального Печерского управления Ростехнадзора. После появления видео, в отношении полицейских была инициирована проверка. Она показала, что сотрудники МВД своими действиями не нарушали правил.

Дебошир громко выл и кричал, что у него отказали ноги

В московском аэропорту Внуково полицейские везли на тележке пьяного чиновника. Как оказалось, в отдел доставили замруководителя регионального управления Ростехнадзора.

Инцидент произошел в конце декабря, передает Питер ТВ. Но известно об этом стало только сейчас, когда видеоролик разошелся по Сети. В таком же состоянии был задержан и начальник чиновника на тележке. Заместитель вел себя так активно, что полицейские были вынуждены заковать его в наручники. На тележке он оказался из-за криков о том, что у него якобы отказали ноги.

Но даже бесплатная поездка с полицейскими не угомонила нарушителя – на ролике, снятом очевидцами, тот лежит плашмя и громко воет на весь терминал.

Как пишет канал «Baza», «представление» в аэропорту устроили руководители Печорского управления Ростехнадзора – Сергей Галынин и его зам Александр Подколзин. Отмечать Новый год они начали сильно заранее и были совершенно, неадекватно, неописуемо пьяны.

Основной удар взял на себя, как водится, заместитель. Именно Подколзина пришлось заковать в наручники, после этого мужчина сделал вид, что у него отказали ноги и начал громко выть. Полицейские решили не перенапрягаться, и просто погрузили негабаритный багаж на тележку. Всю дорогу до отдела Александр обстоятельно обрисовывал свою позицию по жизни.

После публикации видео в Сети в отношении полицейских была инициирована проверка. Она показала, что сотрудники МВД своими действиями не нарушали правил.