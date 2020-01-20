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Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни

21:02 20.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Слухи об отставке Рамзана Кадырова поползли после того, как он подписал постановление о назначении и.о. главы республики в связи с временной нетрудоспособностью. Новую должность ему не предлагали.

Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни
Рамзан Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона. Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.
Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.

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