Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни

Слухи об отставке Рамзана Кадырова поползли после того, как он подписал постановление о назначении и.о. главы республики в связи с временной нетрудоспособностью. Новую должность ему не предлагали.

Рамзан Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона. Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.

Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.