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Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы

21:15 20.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Представителями главы государства при рассмотрении проекта закона в ГД будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева. Изменить Конституцию президент предложил 15 января, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы
Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии [Андрей] Клишас, [Павел] Крашенинников и [Талия] Хабриева», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Президент в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции ряд социальных гарантий.

Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию на голосование.

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