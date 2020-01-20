Гибель четырех российских военных в Сирии фейком назвали в Минобороны РФ

Разные источники поспешили сообщить о 10 жертвах джихадистов и 15 раненых. В военном ведомстве отметили, что все находящиеся на территории Сирии российские военнослужащие живы, здоровы и продолжают выполнение плановых задач в обычном режиме.

В Сирии российские войска находятся с сентября 2015 года

Четыре российских военнослужащих погибли на востоке сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Al-Masdar News.

По информации издания, накануне джихадисты совершили нападение на позиции сирийской армии в восточной части Идлиба, в результате боев погибли минимум 10 военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) со ссылкой на источник на российской авиабазе Хмеймим сообщает, что среди погибших — четыре российских офицера, еще несколько россиян были ранены.

При этом издание отмечает, что информация в сообщении «Сирийской обсерватории по правам человека» расходится с данными сирийских военных и российского Центра по примирению враждующих сторон. SOHR сообщает о 30 погибших, а в САР и российском Минобороны заявляют о 10 погибших. При этом ни сирийская, ни российская стороны не сообщают о жертвах среди россиян, передает «Рамблер».

Информация базирующейся в Великобритании «Обсерватории по правам человека в Сирии» и ливанского издания Al-Masdar News о гибели четырех российских военнослужащих в Сирии является фейком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики российские военнослужащие живы, здоровы и продолжают выполнение плановых задач в обычном режиме.

Трагедия в Бердске

4 января 2018 года в Бердске похоронили подполковника Валерия Матвеева, погибшего в Сирии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он, коренной бердчанин, служил в полку, который перевели из Бердска после расформирования в город Обь. Он до своей последней командировки в Сирии жил с семье в Бердске. Здесь он останется навсегда.

Сначала с летчиком простился полк, дислоцированный в Толмачево, где он служил. Позже гроб с телом Валерия Матвеева привезли в Бердск. И установили на время прощания в Преображенском собор. Гроб погибшего героя нес почетный караул. Следом шли родные и однополчане, все те, кто знал и любил Валерия Михайловича. Ему было 45 лет. У него остались мать, жена и трое детей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.

В бердской школе №8, где он учился, установили мемориальную доску.