Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области

В групповом изнасиловании подозревают учеников 8 и 9 классов. События происходили на даче, где распивали мужчины и женщины, среди них были и 15-летние подрростки. их задержала полиция.

Детей задержали за групповое изнасилование

Двое подростков-старшеклассников задержаны в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«19 января в правоохранительные органы обратилась 23-летняя жительница Гатчинского района с сообщением об изнасиловании. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 15-летних подростков», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января компания мужчин и женщин распивала спиртное на даче в садоводстве поселка Старые Черницы Гатчинского района. С ними находились двое подростков, которые, по предварительным данным, изнасиловали уснувшую на летней кухне женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России «Изнасилование, совершенное группой лиц». Решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то поняли, что преступление предваряла попойка, поскольку на столе оставались рюмки, две бутылки водки.

Пострадавшая 23-летняя девушка, которая работает почтальоном, заявила, что двое несовершеннолетних, учащихся 8 и 9 классов, набросились на нее и надругались.

Брат одного из школьников, которых задержали по подозрению в изнасиловании сотрудницы почты, рассказал, что молодые люди ездили в СНТ под Гатчиной компанией, чтобы отдохнуть, передает РЕН ТВ.

По его словам, раньше они ездили туда семьей. Он подтвердил, что школьников задержали.

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