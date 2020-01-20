20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области

22:03 20.01.2020 Фото: pixabay.com
0

В групповом изнасиловании подозревают учеников 8 и 9 классов. События происходили на даче, где распивали мужчины и женщины, среди них были и 15-летние подрростки. их задержала полиция.

Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области
Детей задержали за групповое изнасилование

Двое подростков-старшеклассников задержаны в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«19 января в правоохранительные органы обратилась 23-летняя жительница Гатчинского района с сообщением об изнасиловании. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 15-летних подростков», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января компания мужчин и женщин распивала спиртное на даче в садоводстве поселка Старые Черницы Гатчинского района. С ними находились двое подростков, которые, по предварительным данным, изнасиловали уснувшую на летней кухне женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России «Изнасилование, совершенное группой лиц». Решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то поняли, что преступление предваряла попойка, поскольку на столе оставались рюмки, две бутылки водки.

Пострадавшая 23-летняя девушка, которая работает почтальоном, заявила, что двое несовершеннолетних, учащихся 8 и 9 классов, набросились на нее и надругались.

Брат одного из школьников, которых задержали по подозрению в изнасиловании сотрудницы почты, рассказал, что молодые люди ездили в СНТ под Гатчиной компанией, чтобы отдохнуть, передает РЕН ТВ.

По его словам, раньше они ездили туда семьей. Он подтвердил, что школьников задержали.

Видео РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут сидеть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области
22:03 20-01-2020
Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области
Мать крепко спала: Умер 4-месячный мальчик от ожогов батареей ночью в Татарстане
21:45 20-01-2020
Мать крепко спала: Умер 4-месячный мальчик от ожогов батареей ночью в Татарстане
Гибель четырех российских военных в Сирии фейком назвали в Минобороны РФ
21:30 20-01-2020
Гибель четырех российских военных в Сирии фейком назвали в Минобороны РФ
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы
21:15 20-01-2020
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы
Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни
21:02 20-01-2020
Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни
Пьяного чиновника-дебошира в наручниках везли на тележке полицейские в московском аэропорту Внуково 2
20:48 20-01-2020
Пьяного чиновника-дебошира в наручниках везли на тележке полицейские в московском аэропорту Внуково
Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье 1
20:27 20-01-2020
Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье
БердскСмерть Ленина отметят пикетом у памятника вождю коммунисты Бердска 1
20:10 20-01-2020
Смерть Ленина отметят пикетом у памятника вождю коммунисты Бердска
Бердск82 дома на пяти улицах остались без воды в п.Новый Бердска 3
20:03 20-01-2020
82 дома на пяти улицах остались без воды в п.Новый Бердска
Идеальная школа: говорит ученик, а не учитель, "домашка" не более 45 минут, никто не списывает 5
20:01 20-01-2020
Идеальная школа: говорит ученик, а не учитель,