Десятый труп нашли после пожара в Томске. Погибшие были мигрантами

По предварительной информации, в здании находилось общежитие для работников

21 января в 04:05 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения в пос. Причулымский Асиновского района.

На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.

Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Итого по состоянию на 10:35 обнаружены тела десятерых человек.

Личности погибших устанавливаются.

В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек.

На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным Администрации Томской области, губернатор Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с ЧП в асиновском поселке Причулымский. По предварительным данным, все погибшие были иностранными работниками.

На месте работают оперативные службы, следователи, представители органов местного самоуправления.

Источник: МЧС по Томской области, Администрация Томской области