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Инвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего

12:16 21.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Протестировали и раскритиковали при чиновниках и работнике прокуратуры пандусы на рынке инвалиды-колясочники Бердска.Аркадий Ситников: без посторонней помощи и помощи волонтеров здесь делать нечего.

Инвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего
Протестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы на рынке инвалиды-колясочники Бердска

21 января, на выездном совещании по обследованию объекта социальных инфраструктур в Бердске инвалиды-колясочники инспектировали рынок Бердска.
— Попасть сюда очень сложно, проблематично. Без посторонней помощи и помощи волонтеров здесь делать нечего. Лифт не работает, на травалаторе очень тяжело подниматься. Людям со слабой моторикой им пользоваться нельзя. Пандус скользкий, пороги высокие, тамбуры не оборудованы. Мы перескакиваем через порог и попадаем в яму. Двери держать некому, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» инвалид-колясочник Аркадий Ситников.
Подробности в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

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В Бердске на рынке доступная среда для инвалидов?

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