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Коммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина

21:48 22.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Сергей Бессонов: Финансировать мавзолей и тело Ленина- очередная авантюра перекладывать гособязанности на общественность совершенно никчему. Россия является правопреемником Советского союза, извольте все барыши и все долги нести на себе.

Коммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина
Смерть Ленина отметили пикетом у
памятника вождю коммунисты Бердска

Сегодня, 21 января, исполняется 96 лет со дня смерти Владимира Ленина — революционера, который в 1917 году привел к власти большевиков. Памятная акция у памятника идеолога Октябрьской революции и создателя СССР прошла возле бердского ГДК в полдень в Бердске. Отделение КПРФ Бердска в этот день почтили память Владимира Ленина.

— Именно в этот день 1924 года он скончался в неполные 54 года. Он рано ушел из жизни. Но даже то, что он совершил — делает его великим. Он создал могучее государство — СССР. Незадолго до своей смерти. Если бы он был жив, то сделал бы больше. Всем приходит конец, все мы уйдем. За оставшийся период времени, отпущенного каждому, нужно успеть сделать многое, товарищи. Вы — преданные ленинцы. Должны просвещать население, учить азам ленинизма, рассказывать за что боролся Ленин и большевики, — заявил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

Забальзамированное тело первого руководителя советского правительства по сей день находится в специально построенном на Красной площади мавзолее. Коммунистам предложили финансировать мавзолей и тело Ленина.

— Я считаю, это очередная авантюра — перекладывать гособязанности на общественность совершенно ни к чему. Любая политическая партия — общественная организация. Ленин, создавший это государство, а Россия громко заявляла, что Россия является правопреемником Советского союза, извольте все барыши и все долги нести на себе. Это долг этого государства содержать Ленина,- считает Сергей Евгеньевич.

Собравшиеся коммунисты возложили к подножью памятника Ильича гвоздики.

— Мальчики иных веков, наверное, будут плакать будут ночью о времени большевиков, — прочитала строки из стихотворения Павла Когана 82-летняя жительница Бердска. Она проработала на радиозаводе 38 лет. Имеет медаль за трудовую доблесть и Знак почета.

— Мы жили в хорошее время, в доброе, достойное. Обязательно советское время вернется, — заверила коммунистка.

Автор видео Елена Белоусова

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Коммунисты должны финансировать мавзолей и тело Ленина?

Аноним, 21 января 2020 15:38
"Сергей Бессонов: Финансировать мавзолей и тело Ленина- очередная авантюра перекладывать гособязанности на общественность совершенно никчему"

Спецпайки вам тоже , как в СССР нужно вернуть, а прислугу, вместе со служебными лимузинами и спецдачами-замками?
Аноним, 21 января 2020 19:31
Это же их мечта ! Как же вы достали коммуняки , ведь и ссср вы предали и про равенство и братство тоже вы наплевали . Никто вам и ничего не должен
Аноним, 22 января 2020 01:36
Вы уверены в том, что те кто брасался грудью на вражеские доты, кто в кармане гимнастёрки оставлял записку: "Если я погибну в бою, прошу считать меня коммунистом", кто пахал от зари до зари на тракторе или у станка, кто с колен поднимал экономику страны, разрушенную фашистами... Кто работал на оборонку на БЭМЗе, кто гордился своей "Вегой". Это они-то имели Спецпайки, прислугу, вместе со служебными лимузинами и спецдачами-замками. Вы это точно знаете, ничего не путаете? Вам стыдно за историю своей Великой страны? Может вы родились не в этом государстве?
Аноним, 22 января 2020 10:17
"Кто работал на оборонку на БЭМЗе, кто гордился своей "Вегой". Это они-то имели Спецпайки, прислугу, вместе со служебными лимузинами и спецдачами-замками. "

Парторги не были освобождёнными от работы? Они урабатывались в своих кабинетах? У них не было своих спецобеспечений и льгот? На площади Горького в здании горкома КПСС стояли станки и прессы, где ваши бонзы просто урабатывались?
Аноним, 22 января 2020 10:31
Нет, в том то и дело. Те, кто пахал от зари до зари и погибал - они пахали и погибали. А спецпайки и прислугу имели те, кто с трибун толкал пламенные речи про героические подвиги советского народа. По сути такие же речи как у вас.
Аноним, 22 января 2020 11:08
Ленин жил в просторной кремлевской квартире, то в роскошном особняке «Горки», который в 1910-х годах принадлежал вдове Саввы Морозова. Самой большой страстью политика были роскошные и уникальные автомобили из гаража императора Николая II.Пока искали украденный лимузин Turcat-Mery, Ленин пересел на шикарный семиместный лимузин Delaunay-Belleville 45 1912 года выпуска — один из нескольких десятков автомобилей императора Николая Второго. Тяжелая машина с легкостью разгонялась до 110 километров в час. В ней-то на Ленина было совершено одно из покушений. Сидящий за рулем водитель смог скрыться с места нападения, однако обстрелянное авто пришлось списать. Сам же вождь не пострадал.
Одно из самых известных покушений на вождя было совершено 30 августа 1918 года на заводе Михельсона и также связано с автомобилями. После очередного митинга, когда политик уже шел к своей машине (по одной из версий это был Rolls-Royce Silver Ghost — «Серебряный призрак»),
Аноним, 22 января 2020 11:10
" Те, кто пахал от зари до зари и погибал - они пахали и погибали."
вообще то, у сталинской элиты дети тоже сражались и погибали ... Яков и Василий Сталины. Первый – был танкистом. Второй – лётчиком. Артем Сергеев – приемный сын Сталина. Мужчина был артиллеристом, разведчиком, партизаном, попадал в плен, перенес несколько тяжелых ранений и дошел до Берлина. Лев Булганин – сын Николая Булганина, который в свое время занимал должность председателя правления Госбанка, министра Вооруженных сил, был лётчиком. Степан Микоян тоже был лётчиком. и Владимир Микоян был летчиком. Начал воевать в 1942 году. Погиб в воздушном бою под Сталинградом. ну и т.д... Это уже потом советское руководство измельчало..
Аноним, 22 января 2020 11:30
А откуда вы это знаете про этих детишек? Вот как описывала жизнь Василия Сталина дочь Сталина: "Жил он в своей огромной казенной даче, где развел колоссальное хозяйство, псарню, конюшню... Ему все давали, все разрешали... ему давали ордена, погоны, автомобили, лошадей". Кому же верить?

Василию Сталину ещё не исполнилось 30 лет, а он уже был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командующим авиацией Московского военного округа. Талантливые дети гениальных вождей, да? Точь в точь как сейчас?
Аноним, 22 января 2020 11:43
"Талантливые дети гениальных вождей, да? Точь в точь как сейчас?"

Раньше за разглашение таких данных, простые "смерды" оказывались в ГУЛАГах в качестве "врагов" и всё шито крыто. В том то и дело, что нет разницы, только пропаганда.
Аноним, 21 января 2020 15:44
Время все расставит на свои места. И нынешний шум - только пыль прошлых потрясений. Весь мир уже разобрался с наследием фантазеров. На Руси, все проходящие мимо всерьез не воспринимались, а ждать от них можно было всякое. Поэтому и называли их проходимцами. Поэтому уйдет все в небытие. Но многие будут хранить память о умученных во имя "светлого завтра" честных русских, украинских, татарских, мордовских, чувашских и т.д. родных.А родное всегда ближе и больнее. Поэтому не трудно понять что забудется и что останется.
Аноним, 21 января 2020 15:49
НВР:
Ухаживать за мумией - удел тех, кто ее чтит. Я здесь причем?
Аноним, 21 января 2020 16:00
НВР:
Ну в прошлом понятно: захватившие власть, сели на шею тех, кто их не звал.
Ну а теперь чего ради они своего покойника будут содержать за счет тех, кто его ненавидел?
Аноним, 21 января 2020 16:31
Потому что привыкли жить за счёт других и по другому уже не умеют в силу привычки.
Аноним, 21 января 2020 16:04
НВР:
коммунисты - именно в первую очередь! Это их вождь, стало быть их святая обязанность!
Что же касается государства - можно было бы раз и навсегда выяснить, какова цена вопроса в сравнении с другими нацпроектами и либо финансировать беспрекословно, либо захоронить тело, а памятник содержать как другие памятники
Николай, 21 января 2020 16:05
Когда мы видим эту горстку старых людей у памятника, понимаем отсутствие перспективы у этой партии. Этих людей беспокоят символы (содержание памятников и мавзолеев), как-будто это главный вопрос. Перед партией стоят более важные задачи: рост рядов за счёт грамотных молодых кадров, разъяснять ленинскую теорию, прелести социалистического общества, больше делегировать во власть через выборы, быть примером мобильности и организованности и тд. Последнее время верхушка партии не является примером бескорыстного служения народу (состоит из богатых людей, уголовников, членов с собственностью за границей, имеющих гражданство иных государств и тд), потому теряет авторитет и поддержку в народе. На фоне обнищания пенсионеров, отсутствия перспектив в жизни молодёжи люди не знают за кого голосовать в Государственную думу.
Аноним, 21 января 2020 16:29
Когда и где было по другому? Только в ваших снах и ваших же методичках и всё!
Аноним, 22 января 2020 10:34
Скажите мне ... в какие идеалы этой группы людей, называющих себя коммунистами , вписывается Потапов?
Аноним, 22 января 2020 10:45
отлично вписывается: жить за счет других и каждому по потребностям :)
Аноним, 22 января 2020 10:57
Этих людей беспокоят символы (содержание памятников и мавзолеев), как-будто это главный вопрос.
--------------
Это вы про попов, хлебающих из бюджетного корыта и отъеших себе по пивному брюшку и по тройному подбородку?
Аноним, 22 января 2020 11:45
"Это вы про попов, хлебающих из бюджетного корыта и отъеших себе по пивному брюшку и по тройному подбородку?"

Чем вы лучше? Разве ваша контора не тем же всегда занималась?
Айс, 21 января 2020 16:21
Бредят они, то ли? Пусть сами и оплачивают содержание. А лучше, компартии, в частности, Зюганов
Аноним, 21 января 2020 16:49
Где вы видели "партии"? В госдуре? Зюганов, Жиреновский,Мендель и тд?
Это те кто голосует за людоедские законы,а потом в одной кассе получают зарплату? Вы о чем?
Поросёнок Пётр, 21 января 2020 16:59
На содержание тела в 2016 г. выделено из бюджета 13 081 500 руб., графа расходов: «прижизненное сохранение облика Ленина».
Писатель, военный историк Борис Юлин подсчитал, что содержание Владимира Ильича Ленина в мавзолее обходится в сумму порядка 17 миллионов рублей в год. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда».
А что там с деньгами у наших думских борцов за народное дело?
На сайте ЦИК опубликовали сводные финансовые отчеты политических партий за 2018 год. Согласно документам, финансовая господдержка КПРФ составила 2,3 миллиарда рублей.
Как мы видим, думские коммунисты, мягко так скажем не бедствуют, плюс нехилая думская зарплата, плюс пожертвования коммунистов-капиталистов, набегает совсем не пролетарская сумма, из которой вполне можно финансировать содержание своей мумии, 17 миллионов рублей для думских "пролетариев" просто пшик.
Аноним, 21 января 2020 17:31
Прижизненный облик Ульянова можно увидеть на последней фотографии.Он, мягко говоря, совсем не похож на куклу в мавзолее. Там лежит партийная Барби.
Аноним, 22 января 2020 23:42
Надо вспомнить, на сколько миллионов обули КАЖДОГО соотечественника повышением пенсионного возраста. На сколько миллионов увеличилось количество "трудоспособного" населения. И соответственно безработица.
Аноним, 21 января 2020 18:01
Прочитал комменты ,задумался ..) Везде принято хаять прошлых властителей, но у нас это как то с избытком..)
Обычно, новый президент или правитель (председатель чего-то там) все шишки валит на предыдущего власть держателя. Всегда так было и везде.
Обама винил Буша, Трамп винил Обаму и т.д, у нас винят Горбачева и Ельцина. Хрущев винил Сталина в перегибах. Потом винили Хрушева, после того как его отстранили. Потом пришли царебожники и стали хаять Ленина..
Даже если вы 4-8 лет у власти, на вас полетят шишки этого периода. А уж кто 20 лет у власти, на того шишек новая власть будет вешать в 10 раз больше. и Путин уже не избежит этой участи ) одна его пенсионная реформа чего стоит, не говоря уж о куче другого дерьма...)
Поросёнок Пётр, 21 января 2020 18:43
Ну, это классика https://youtu.be/njnvKxiMD9k
Аноним, 21 января 2020 18:53
а вот чет ни Лукашенко, ни Назарбаеву чет не икается пенсионная реформа: провели спокойно тихо и все ровно.
в чем отличие?
Аноним, 21 января 2020 20:28
белорусский с казахским языком учи!
Аноним, 21 января 2020 20:34
прочитал, что Мишустин с супругой за 19 год получили 89 млн. дивидентов! Ну а если каждый "думец" скинется по 5 тыс, то мавзолею стоять не перестоять!
Аноним, 21 января 2020 21:20
Про Мишустина: Самый богатый человек в правительстве.
Это благодаря ему мы теперь платим налоги с кадастровых оценок недвижимости и собственнсти, и пр, пр, пр.
https://www.youtube.com/watch?v=P86aV_peRJU
Аноним, 22 января 2020 10:36
А разве госслужащие имеют право на дивиденды?
Аноним, 22 января 2020 10:45
искренне считаю, что решение платить налоги с реальной стоимости - это справедливо.
зато в случае каких то проблем (переселение, изъятие земель и прочее) - у меня есть документ с реальной оценкой стоимости, а не 10 рублей как раньше и проблем нет.
почему вы считаете иначе - не пойму.

p.s. у меня лично налог на недвижимость сейчас больше 10 тысяч в год.
Аноним, 22 января 2020 10:58
Если ты простой смертный - то нет.
А если житель богемы - пожалуйста!
Аноним, 22 января 2020 12:36
искренне считаю, что решение платить налоги с реальной стоимости - это справедливо.
Бабушкам с садового кольца это расскажите. Они вас зацелуют до смерти. Им уже предложили чуть ли не официально переехать в более дешевые по налогооблажению выселки.
Им квартиры Советская власть дала, причем бесплатно.
Но тут пришел какой-то хрен с горы и приказал платить налог с того, чего сам не строил и не раздавал.
Но он же почему-то не стал собирать прогрессивный налог с богатых сородичей, которым олигархов обкладывают во всем мире.
Почему-то не прозвучал приказ "содрать с них по три шкуры", как это прозвучало ранее "поднять пенсионный возраст".
- Странно, но ведь весь цивилизованный мир так живет, на который равняются все либералы нашей страны, партии и правительства)))
Аноним, 22 января 2020 13:19
аноним, вы либо нагло накидывает дезинформацию, либо просто не в курсе про что вы пишите.

у нас, в России, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности (ст. 407 НК).
Таким образом, ваши упомянутые "бабушки с садового кольца" вообще налог не платят на квартиру!

Аноним, 21 января 2020 21:27
Интересно, а во сколько государству (налогоплательщикам) обходится содержание Ельцин-центра?
А если еще посчитать, во сколько обошлось его строительство.
Аноним, 22 января 2020 00:17
Вы ещё не знаете во сколько налогоплательщикам обходится содержание Путина и его аппарата. На 2020 год статья бюджета "Президент и его администрация" - 13,8 миллиардов рублей, а "Функционирование президента" (это отдельная статья!) - 24,2 миллиарда рублей.

Какие мавзолеи? Какие Ельцин-центры? Крохи!
Поросёнок Пётр, 22 января 2020 02:02
Соглашусь с вами дорогой Аноним, Путин обходится для страны слишком дорого, расходы на содержание его многочисленных и совершенно бессмысленных резиденций, можно было бы смело сократить на 50%, а то и больше, а эти деньги пустить например, на дорогостоящее лечение детей со сложными заболеваниями, но, где какие-то дети, а где Великий Владимир Владимирович, прожирающий по несколько десятков миллионов рублей в день.
Аноним, 22 января 2020 12:06
Ельцин даже после смерти лезет в Российский бюджет
https://www.yktimes.ru/politika/eltsin-dazhe-posle-smerti-lezet-v-rossiyskiy-byudzhet/

Во сколько обошлось бюджету страны строительство и содержание Ельцин-центра? Строительство обошлось в 7 миллиардов рублей, а содержание в 2016 году обошлось в 6,43 млрд. рублей. Итого, зиккурат Борису Ельцину, обходится в 13,43 миллиарда рублей как минимум.
Да, и в Москве собираются построить еще один Ельцин-центр.
«- Живой и пьяный Ельцин обходился России дешевле»
Аноним, 21 января 2020 23:37
Китай идет по нашей тропе. Не плюют на своего МАУ . Страна растет и процветает.Казнокрадов -расстрел. Ленин наша история,прожил мало ,а если до 80 лет прожил??? Замки себе не строил,а по ссылкам и на трибунах выступал за наше светлое будущее. А теперь ??? С чем боролись и на то напоролись. Богатые и бедные. А образование??? ЕГЭ -это с запада Стране не нужна образованная молодежь??? Наши деды и отцы безграмотные были,а мы и наши дети с высшим образованием,а вот внукам светит опять три класса приходской школы,а другие учатся и живут за границей. Одним ВСЁ,а мы ????
Аноним, 21 января 2020 23:58
Замки в России вообще не приняты. И Ленин их не строил конечно. Скромно забрал усадьбу, построенную сестрой московского богача Дурасова. Три двухэтажных особняка, хозяйственные постройки, парк с беседками, конюшня, два пруда, сад с полутысячей яблонь, теплицы, оранжереи.. В общей сложности 9,5 тысяч гектар. Когда в усадьбу собирался заехать вождь чекисты прошли по домам национализировавших усадьбу коммунаров с обысками. Вернули растащенное крестьянами имущество в полном объеме. Включая скромно-роскошную купеческую мебель в золотой обивке. А иначе как же бороться за ваше светлое будущее в своё тёмном и бедном настоящем?
Аноним, 22 января 2020 06:56
Далеко не у всех деды были бедные и неграмотные....И т.д. Так что скидывайтесь на своего Ильича, раз уж осилили 8 классов.
Гость, 22 января 2020 10:38
Опять редакция пиарит КПРФ как коммунистов! Это - не одно и тоже. Зюгановцы никакого отношения ни к Ленину, ни к коммунистам не имеют. Это буржуазная партия, пиарящаяся на имидже "левых".
Аноним, 22 января 2020 11:01
Ага. ))
Только почему-то она всегда голосует против законов, принимаемых большинством олигархической партии ЕР РФ и миллиардерами из СФ РФ.
Например - голосовала против рабовладельческой пенсионной реформы, монетизации льгот, и пр.
Гость, 22 января 2020 11:26
Да враньё всё это, она голосует так, как ей выгодно.
Пример. КПРФ борется с так называемым "муниципальным фильтром".
Выборы депутатов муниципальных районов.
Смотрим как голосует ЗС НСО: https://tayga.info/147415
Аноним, 22 января 2020 10:42
17.000.000 рублей делим на 146.000.000 жителей России, получаем по 12 копеек с человека в год.
И стоит ли либерастам и дерьмократам, в миллиардерных рядах которых на миллионеров смотрят как на нищих, опускаться до пересчёта копеек,?
------------
- Неужели им этих 12 копеек до полного счастья не хватает?
- Скорее всего это клиническая жадность.
Аноним, 22 января 2020 11:28
"Яков и Василий Сталины. Первый – был танкистом. Второй – лётчиком..."
Тогда была война. Воевали все, включая коммунистов. А по вашему пафосу получается, что они типа, делали стране одолжение. Вам рассказать, каким князем был молодой генерал-лейтенант Василий Сталин после войны (до 5 марта 1953)?
Аноним, 22 января 2020 12:14
а смысл спорить о самой личности Василия Сталина? За время войны Василий Сталин 26 раз поднимался в небо на боевые задания и лично уничтожил, по разным источникам, от двух до пяти самолетов люфтваффе. Очевидцы по разному оценивали его командирские качества...после смерти старшего сына Сталина Якова военное руководство всячески пыталось отстранить Василия от опасностей, из за чего тот буйствовал лишний раз ..а возьмите приемного сына Сталина -Артема Сергеева, о нем одни положительные отзывы окружающих ) ну и что?
тут сам факт, что в тылу он не сидел ....Что касается личных качеств, то и апостол Павел не был святым до встречи с Христом..как и разбойник на кресте ) кстати,как то попадалась одна книжка от какого то ватиканского епископа, где тот описывал не очень приятные личные качества католических святых...что уж говорить о простых людях и тем более о мажорах всех времен и народов.. вы не переводите на личности - есть история,что дети наркомов воевали и даже погибали, и с этим ничего не попишешь ....а вот дети путинской элиты проявляют себя только в списках форбс..) и это уже история, но совсем другая..
Аноним, 22 января 2020 13:13
"....Что касается личных качеств, то и апостол Павел не был святым до встречи с Христом..как и разбойник на кресте ) "

Неизменный в десятилетиях шаблон ваших в конторе, найти где гаже и потом доказывать, что дети Африки живут хуже ,чем наши дети, ещё и собирать последнии копейки на "детей Германии" с наших нищих работяг на голубом глазу(Собачье сердце)! Зачем помогать нашим местным работягам, если можно построить сказочный рай под руководством "ваших" в Чехословакии, Кубе или Югославии? Своим и так сойдёт, ещё пару тысяч лет потерпят, деды терпели и правнуки перетопчутся!

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