Коммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина

Сергей Бессонов: Финансировать мавзолей и тело Ленина- очередная авантюра перекладывать гособязанности на общественность совершенно никчему. Россия является правопреемником Советского союза, извольте все барыши и все долги нести на себе.

Смерть Ленина отметили пикетом у

памятника вождю коммунисты Бердска

Сегодня, 21 января, исполняется 96 лет со дня смерти Владимира Ленина — революционера, который в 1917 году привел к власти большевиков. Памятная акция у памятника идеолога Октябрьской революции и создателя СССР прошла возле бердского ГДК в полдень в Бердске. Отделение КПРФ Бердска в этот день почтили память Владимира Ленина.

— Именно в этот день 1924 года он скончался в неполные 54 года. Он рано ушел из жизни. Но даже то, что он совершил — делает его великим. Он создал могучее государство — СССР. Незадолго до своей смерти. Если бы он был жив, то сделал бы больше. Всем приходит конец, все мы уйдем. За оставшийся период времени, отпущенного каждому, нужно успеть сделать многое, товарищи. Вы — преданные ленинцы. Должны просвещать население, учить азам ленинизма, рассказывать за что боролся Ленин и большевики, — заявил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

Забальзамированное тело первого руководителя советского правительства по сей день находится в специально построенном на Красной площади мавзолее. Коммунистам предложили финансировать мавзолей и тело Ленина.

— Я считаю, это очередная авантюра — перекладывать гособязанности на общественность совершенно ни к чему. Любая политическая партия — общественная организация. Ленин, создавший это государство, а Россия громко заявляла, что Россия является правопреемником Советского союза, извольте все барыши и все долги нести на себе. Это долг этого государства содержать Ленина,- считает Сергей Евгеньевич.

Собравшиеся коммунисты возложили к подножью памятника Ильича гвоздики.

— Мальчики иных веков, наверное, будут плакать будут ночью о времени большевиков, — прочитала строки из стихотворения Павла Когана 82-летняя жительница Бердска. Она проработала на радиозаводе 38 лет. Имеет медаль за трудовую доблесть и Знак почета.

— Мы жили в хорошее время, в доброе, достойное. Обязательно советское время вернется, — заверила коммунистка.

Автор видео Елена Белоусова

