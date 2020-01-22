Коммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина

Сегодня, 21 января, исполняется 96 лет со дня смерти Владимира Ленина — революционера, который в 1917 году привел к власти большевиков. Памятная акция у памятника идеолога Октябрьской революции и создателя СССР прошла возле бердского ГДК в полдень в Бердске. Отделение КПРФ Бердска в этот день почтили память Владимира Ленина.
— Именно в этот день 1924 года он скончался в неполные 54 года. Он рано ушел из жизни. Но даже то, что он совершил — делает его великим. Он создал могучее государство — СССР. Незадолго до своей смерти. Если бы он был жив, то сделал бы больше. Всем приходит конец, все мы уйдем. За оставшийся период времени, отпущенного каждому, нужно успеть сделать многое, товарищи. Вы — преданные ленинцы. Должны просвещать население, учить азам ленинизма, рассказывать за что боролся Ленин и большевики, — заявил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.
Забальзамированное тело первого руководителя советского правительства по сей день находится в специально построенном на Красной площади мавзолее. Коммунистам предложили финансировать мавзолей и тело Ленина.
— Я считаю, это очередная авантюра — перекладывать гособязанности на общественность совершенно ни к чему. Любая политическая партия — общественная организация. Ленин, создавший это государство, а Россия громко заявляла, что Россия является правопреемником Советского союза, извольте все барыши и все долги нести на себе. Это долг этого государства содержать Ленина,- считает Сергей Евгеньевич.
Собравшиеся коммунисты возложили к подножью памятника Ильича гвоздики.
— Мальчики иных веков, наверное, будут плакать будут ночью о времени большевиков, — прочитала строки из стихотворения Павла Когана 82-летняя жительница Бердска. Она проработала на радиозаводе 38 лет. Имеет медаль за трудовую доблесть и Знак почета.
— Мы жили в хорошее время, в доброе, достойное. Обязательно советское время вернется, — заверила коммунистка.
Автор видео Елена Белоусова
Спецпайки вам тоже , как в СССР нужно вернуть, а прислугу, вместе со служебными лимузинами и спецдачами-замками?
Парторги не были освобождёнными от работы? Они урабатывались в своих кабинетах? У них не было своих спецобеспечений и льгот? На площади Горького в здании горкома КПСС стояли станки и прессы, где ваши бонзы просто урабатывались?
Одно из самых известных покушений на вождя было совершено 30 августа 1918 года на заводе Михельсона и также связано с автомобилями. После очередного митинга, когда политик уже шел к своей машине (по одной из версий это был Rolls-Royce Silver Ghost — «Серебряный призрак»),
вообще то, у сталинской элиты дети тоже сражались и погибали ... Яков и Василий Сталины. Первый – был танкистом. Второй – лётчиком. Артем Сергеев – приемный сын Сталина. Мужчина был артиллеристом, разведчиком, партизаном, попадал в плен, перенес несколько тяжелых ранений и дошел до Берлина. Лев Булганин – сын Николая Булганина, который в свое время занимал должность председателя правления Госбанка, министра Вооруженных сил, был лётчиком. Степан Микоян тоже был лётчиком. и Владимир Микоян был летчиком. Начал воевать в 1942 году. Погиб в воздушном бою под Сталинградом. ну и т.д... Это уже потом советское руководство измельчало..
Василию Сталину ещё не исполнилось 30 лет, а он уже был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командующим авиацией Московского военного округа. Талантливые дети гениальных вождей, да? Точь в точь как сейчас?
Раньше за разглашение таких данных, простые "смерды" оказывались в ГУЛАГах в качестве "врагов" и всё шито крыто. В том то и дело, что нет разницы, только пропаганда.
Ухаживать за мумией - удел тех, кто ее чтит. Я здесь причем?
Ну в прошлом понятно: захватившие власть, сели на шею тех, кто их не звал.
Ну а теперь чего ради они своего покойника будут содержать за счет тех, кто его ненавидел?
коммунисты - именно в первую очередь! Это их вождь, стало быть их святая обязанность!
Что же касается государства - можно было бы раз и навсегда выяснить, какова цена вопроса в сравнении с другими нацпроектами и либо финансировать беспрекословно, либо захоронить тело, а памятник содержать как другие памятники
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Это вы про попов, хлебающих из бюджетного корыта и отъеших себе по пивному брюшку и по тройному подбородку?
Чем вы лучше? Разве ваша контора не тем же всегда занималась?
Это те кто голосует за людоедские законы,а потом в одной кассе получают зарплату? Вы о чем?
Писатель, военный историк Борис Юлин подсчитал, что содержание Владимира Ильича Ленина в мавзолее обходится в сумму порядка 17 миллионов рублей в год. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда».
А что там с деньгами у наших думских борцов за народное дело?
На сайте ЦИК опубликовали сводные финансовые отчеты политических партий за 2018 год. Согласно документам, финансовая господдержка КПРФ составила 2,3 миллиарда рублей.
Как мы видим, думские коммунисты, мягко так скажем не бедствуют, плюс нехилая думская зарплата, плюс пожертвования коммунистов-капиталистов, набегает совсем не пролетарская сумма, из которой вполне можно финансировать содержание своей мумии, 17 миллионов рублей для думских "пролетариев" просто пшик.
Обычно, новый президент или правитель (председатель чего-то там) все шишки валит на предыдущего власть держателя. Всегда так было и везде.
Обама винил Буша, Трамп винил Обаму и т.д, у нас винят Горбачева и Ельцина. Хрущев винил Сталина в перегибах. Потом винили Хрушева, после того как его отстранили. Потом пришли царебожники и стали хаять Ленина..
Даже если вы 4-8 лет у власти, на вас полетят шишки этого периода. А уж кто 20 лет у власти, на того шишек новая власть будет вешать в 10 раз больше. и Путин уже не избежит этой участи ) одна его пенсионная реформа чего стоит, не говоря уж о куче другого дерьма...)
в чем отличие?
Это благодаря ему мы теперь платим налоги с кадастровых оценок недвижимости и собственнсти, и пр, пр, пр.
https://www.youtube.com/watch?v=P86aV_peRJU
зато в случае каких то проблем (переселение, изъятие земель и прочее) - у меня есть документ с реальной оценкой стоимости, а не 10 рублей как раньше и проблем нет.
почему вы считаете иначе - не пойму.
p.s. у меня лично налог на недвижимость сейчас больше 10 тысяч в год.
А если житель богемы - пожалуйста!
Бабушкам с садового кольца это расскажите. Они вас зацелуют до смерти. Им уже предложили чуть ли не официально переехать в более дешевые по налогооблажению выселки.
Им квартиры Советская власть дала, причем бесплатно.
Но тут пришел какой-то хрен с горы и приказал платить налог с того, чего сам не строил и не раздавал.
Но он же почему-то не стал собирать прогрессивный налог с богатых сородичей, которым олигархов обкладывают во всем мире.
Почему-то не прозвучал приказ "содрать с них по три шкуры", как это прозвучало ранее "поднять пенсионный возраст".
- Странно, но ведь весь цивилизованный мир так живет, на который равняются все либералы нашей страны, партии и правительства)))
у нас, в России, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности (ст. 407 НК).
Таким образом, ваши упомянутые "бабушки с садового кольца" вообще налог не платят на квартиру!
А если еще посчитать, во сколько обошлось его строительство.
Какие мавзолеи? Какие Ельцин-центры? Крохи!
https://www.yktimes.ru/politika/eltsin-dazhe-posle-smerti-lezet-v-rossiyskiy-byudzhet/
Во сколько обошлось бюджету страны строительство и содержание Ельцин-центра? Строительство обошлось в 7 миллиардов рублей, а содержание в 2016 году обошлось в 6,43 млрд. рублей. Итого, зиккурат Борису Ельцину, обходится в 13,43 миллиарда рублей как минимум.
Да, и в Москве собираются построить еще один Ельцин-центр.
«- Живой и пьяный Ельцин обходился России дешевле»
Только почему-то она всегда голосует против законов, принимаемых большинством олигархической партии ЕР РФ и миллиардерами из СФ РФ.
Например - голосовала против рабовладельческой пенсионной реформы, монетизации льгот, и пр.
Пример. КПРФ борется с так называемым "муниципальным фильтром".
Выборы депутатов муниципальных районов.
Смотрим как голосует ЗС НСО: https://tayga.info/147415
И стоит ли либерастам и дерьмократам, в миллиардерных рядах которых на миллионеров смотрят как на нищих, опускаться до пересчёта копеек,?
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- Неужели им этих 12 копеек до полного счастья не хватает?
- Скорее всего это клиническая жадность.
Тогда была война. Воевали все, включая коммунистов. А по вашему пафосу получается, что они типа, делали стране одолжение. Вам рассказать, каким князем был молодой генерал-лейтенант Василий Сталин после войны (до 5 марта 1953)?
тут сам факт, что в тылу он не сидел ....Что касается личных качеств, то и апостол Павел не был святым до встречи с Христом..как и разбойник на кресте ) кстати,как то попадалась одна книжка от какого то ватиканского епископа, где тот описывал не очень приятные личные качества католических святых...что уж говорить о простых людях и тем более о мажорах всех времен и народов.. вы не переводите на личности - есть история,что дети наркомов воевали и даже погибали, и с этим ничего не попишешь ....а вот дети путинской элиты проявляют себя только в списках форбс..) и это уже история, но совсем другая..
Неизменный в десятилетиях шаблон ваших в конторе, найти где гаже и потом доказывать, что дети Африки живут хуже ,чем наши дети, ещё и собирать последнии копейки на "детей Германии" с наших нищих работяг на голубом глазу(Собачье сердце)! Зачем помогать нашим местным работягам, если можно построить сказочный рай под руководством "ваших" в Чехословакии, Кубе или Югославии? Своим и так сойдёт, ещё пару тысяч лет потерпят, деды терпели и правнуки перетопчутся!