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Трескучий мороз до -34 градусов идёт в Бердск

17:45 29.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики прогнозируют сильную гололедицу и ухудшение видимости.

Трескучий мороз до 34 градусов идёт в Бердск
Холода продержатся до выходных

Резкое похолодание до -34 градусов надвигается на Бердск, синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -31 градуса, днем -18…-23 градуса.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -34 градусов, днем -21…-26 градусов, гололед.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -21 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -20 градусов, днем -18 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -25 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -23 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.

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От редакции

Готовы к морозам?

Аноним, 29 января 2020 18:22
НВР:
А где 34?

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