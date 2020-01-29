Трескучий мороз до -34 градусов идёт в Бердск

Холода продержатся до выходных

Резкое похолодание до -34 градусов надвигается на Бердск, синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -31 градуса, днем -18…-23 градуса.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -34 градусов, днем -21…-26 градусов, гололед.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -21 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -20 градусов, днем -18 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на четверг, 30 января, температура опустится до -25 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -23 градусов, днем -20 градусов, облачно с прояснениями.