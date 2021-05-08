Милые открытки на 8 мая в Международный день матери и от всего сердца поздравления для СМС

Мамой очень трудно быть,
Всех понять и все простить,
Дом весь держится на ней,
Никого ведь нет главней!
Пожелаем каждой маме
Быть всегда спокойной самой,
Сил, терпение иметь,
Никогда чтоб не болеть,
Чтобы дети вас ценили,
Бесконечно чтоб любили,
Нет ведь ничего прочней
Связи мам и их детей!
Так много хочется сказать,
Что в двух словах не описать.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что любишь ты меня.
За все бессонные те ночи
Хочу сказать спасибо очень.
За то, что ты меня ждала,
Что волновалась, не спала.
За все мечты, что ты дарила.
За то, что страхи отводила.
За то, что мы с тобой семья,
Тебе скажу спасибо я.
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
Единственную, милую
Мамочку мою
Поздравить и сказать хочу,
Что я тебя люблю.
Спасибо за заботу
Твою и доброту.
За то, что исполняла
Ты не одну мечту.
Хочу тебе, любимая,
Я пожелать всех благ.
И связь чтоб нерушимая
Была всегда у нас.
И крепкого здоровья
Тебе желаю я.
Чтобы была счастливая
Ты, мамочка моя!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru