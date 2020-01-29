Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов

Использование сотовых телефонов у людей с генетическими вариациями в определенных генах дополнительно увеличивает риск развития рака щитовидной железы в два раза.

Генетика влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы

Согласно результатам нового исследования, представленного специалистами Йельского университета, у людей с генетическими вариациями в определенных генах излучение от сотовых телефонов дополнительно повышает риск развития рака щитовидной железы. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что специалисты обследовали более 900 американцев. Было обнаружено, что добровольцы с определенным однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в большей степени подвержены онкологии, чем остальные.

При этом активное использование сотовых телефонов у людей с SNP дополнительно увеличивает риск развития рака щитовидной железы в два раза.

— Наша работа доказывает, что генетика влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы, — пояснил доктор медицинских наук из Йельской школы общественного здравоохранения Явэй Чжан.

Ученый отметил, что новое исследование является первым, где изучалось «комбинированное влияние генетической восприимчивости и использования сотового телефона на риск рака щитовидной железы». Поэтому, чтобы лучше понять связь между излучением сотового телефона и SNP в определенных генах, необходима дополнительная работа.

Источник: РГ