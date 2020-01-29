29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов

23:38 29.01.2020 Фото: iStock
0

Использование сотовых телефонов у людей с генетическими вариациями в определенных генах дополнительно увеличивает риск развития рака щитовидной железы в два раза.

Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов
Генетика влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы

Согласно результатам нового исследования, представленного специалистами Йельского университета, у людей с генетическими вариациями в определенных генах излучение от сотовых телефонов дополнительно повышает риск развития рака щитовидной железы. Об этом пишет Medicalxpress.
Сообщается, что специалисты обследовали более 900 американцев. Было обнаружено, что добровольцы с определенным однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в большей степени подвержены онкологии, чем остальные.

При этом активное использование сотовых телефонов у людей с SNP дополнительно увеличивает риск развития рака щитовидной железы в два раза.

— Наша работа доказывает, что генетика влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы, — пояснил доктор медицинских наук из Йельской школы общественного здравоохранения Явэй Чжан.

Ученый отметил, что новое исследование является первым, где изучалось «комбинированное влияние генетической восприимчивости и использования сотового телефона на риск рака щитовидной железы». Поэтому, чтобы лучше понять связь между излучением сотового телефона и SNP в определенных генах, необходима дополнительная работа.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стараетесь меньше пользоваться смартфоном?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство
23:54 29-01-2020
Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство
Утратил доверие: Заставлявшего прыгать сотрудника МЧС за ключами главу Чувашии Михаил Игнатьева Путин отрешил от должности
23:49 29-01-2020
Утратил доверие: Заставлявшего прыгать сотрудника МЧС за ключами главу Чувашии Михаил Игнатьева Путин отрешил от должности
Когда просить помощи у высших сил в феврале 2020 года: часы ангела по дням
23:41 29-01-2020
Когда просить помощи у высших сил в феврале 2020 года: часы ангела по дням
Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов
23:38 29-01-2020
Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов
БердскКресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска 28
22:08 29-01-2020
Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска
Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова под Смоленском
22:04 29-01-2020
Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова под Смоленском
СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики 3
21:50 29-01-2020
СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики
Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска
21:36 29-01-2020
Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска
Имущества почти на 3 млрд рублей нашел у премьера Мишустина ФБК Навального 8
21:20 29-01-2020
Имущества почти на 3 млрд рублей нашел у премьера Мишустина ФБК Навального
Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске 1
21:05 29-01-2020
Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске