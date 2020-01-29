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Грязь летит на детей: просят развернуть мусорку жители улицы Островского в Бердске

18:09 29.01.2020 Фото: читатель Курьер. Среда. Бердск
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Жители дома на улице Олега Кошевого измотаны противостоянием с мусорной площадкой, которая и стоит не так, и делать никто ничего не хочет.

Грязь летит на детей: просят развернуть мусорку жители улицы Островского в Бердске

Жительница дома по улице Олега Кошевого,6 пожаловалась на мусорную площадку. Все как и везде — контейнеры, оградка и неприятных запах. Да вот беда — площадка относится к соседнему дому — Островского, 57. И стоит прямо напротив добротной детской площадки.

— Завалы постоянные, ничего не убирается, только мусорные контейнеры вывозятся. Жители дома постоянно кидают объедки для собак, сыпят хлеб, разводят грязь, а она летит к нам во двор на детскую площадку, -возмущается женщина.

По СНИПам площадка для мусора должна находится в 20 метрах от остальных объектов. А тут — всего 6 метров. И всем этим дышат дети!

— Мы писали в Роспотребнадзор, писали в эту компанию, которая обслуживает — они нас не слышат! -, перечисляет местная жительница.

И просят жители дома о малом — развернуть площадку с мусором лицом к дому, а к детям — задом. Но пока что все увещевания неравнодушной женщины разбиваются о глухую стену чиновничьих забот.

Грязь летит на детей: просят развернуть мусорку жители улицы Островского в Бердске

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От редакции

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Аноним, 29 января 2020 18:19
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Аноним, 29 января 2020 18:58
Раньше эта мусорка стояла в другом месте, развернута была к дому № 57. Построили дом № 6, и эта мусорка оказалась на придомовой территории этого дома, но достаточно далеко от детской площадки. Жильцы нового дома настояли о переносе мусорки. Теперь она стоит на придомовой территории дома № 57. Были вложены дополнительные средства для обустройства мусорной площадки. Самое главное, те, кто пишут о развороте площадке, понимают, что к мусорке должна подъехать мусороуборочная машина? Так что никто ее не развернет. И переносить некуда.

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