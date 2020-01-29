Грязь летит на детей: просят развернуть мусорку жители улицы Островского в Бердске

Жители дома на улице Олега Кошевого измотаны противостоянием с мусорной площадкой, которая и стоит не так, и делать никто ничего не хочет.

Жительница дома по улице Олега Кошевого,6 пожаловалась на мусорную площадку. Все как и везде — контейнеры, оградка и неприятных запах. Да вот беда — площадка относится к соседнему дому — Островского, 57. И стоит прямо напротив добротной детской площадки.

— Завалы постоянные, ничего не убирается, только мусорные контейнеры вывозятся. Жители дома постоянно кидают объедки для собак, сыпят хлеб, разводят грязь, а она летит к нам во двор на детскую площадку, -возмущается женщина.

По СНИПам площадка для мусора должна находится в 20 метрах от остальных объектов. А тут — всего 6 метров. И всем этим дышат дети!

— Мы писали в Роспотребнадзор, писали в эту компанию, которая обслуживает — они нас не слышат! -, перечисляет местная жительница.

И просят жители дома о малом — развернуть площадку с мусором лицом к дому, а к детям — задом. Но пока что все увещевания неравнодушной женщины разбиваются о глухую стену чиновничьих забот.