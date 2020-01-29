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Из Китая и Узбекистана приехало больше всего иностранцев в 2019 году в Новосибирскую область

19:05 29.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Через пункты пропуска государственной границы в региона въехало 368 703 гражданина иностранных государств, что на 16% выше показателей 2018-го. Для трудовой деятельности поставлено на миграционный учет 81 175 мигрантов.

Из Китая и Узбекистана приехало больше всего иностранцев в 2019 году в Новосибирскую область
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29 января в управлении по вопросам миграции главка  МВД России по Новосибирской области прошла пресс-конференция по итогам работы в 2019 году в части прибытия в регион иностранцев. об этом в среду сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

По официальным данным, в прошлом году на территорию Новосибирской области через пункты пропуска государственной границы въехало 368 703 гражданина иностранных государств (+51 133 или +16,1% в сравнении с 2018 годом), выехало 31 089 иностранцев (+41 562 или +15,4%). Поставлено на миграционный учет по месту пребывания 313 321 человек (+6,9%). С целью осуществления трудовой деятельности поставлено на миграционный учет 81 175 (+5%).

Основные миграционные потоки составляли граждане следующих иностранных государств: Узбекистан (25,1%), Таджикистан (17,7%), Казахстан (15,7%), Киргизия (11,3%). Из стран дальнего зарубежья больше всего прибыло граждан Китая (15,3%). Из общего количества поставленных на учет по месту пребывания — 261 138 иностранных граждан осуществили постановку на учет на территории Новосибирска, что составляет 83,3% общего количества поставленных на учет.

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