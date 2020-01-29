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Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске

21:05 29.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Гражданский патруль» надеется на помощь Москвы с выделением техники, которой в столице Сибири не хватает для борьбы со снегом.

Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске
В Бердске тоже улицы завалены снегом. Техника работает круглосуточно

Представители общественной организации «Гражданский патруль» обратились к президенту страны с просьбой помочь спецтехникой парализованному снегопадами Новосибирску. Обращение общественники опубликовали на своей страничке во ВКонтакте.

Руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов написал обращение к Владимиру Путину, а также мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выделить для Новосибирска снегоуборочную технику, которая в регионе находится в большом дефиците.

-В городах Европейской части России и в частности в Москве, техника и специалисты в силу погодных условий не задействованы. Учитывая неспособность мэрии Новосибирска имеющимися силами и средствами справиться с задачей по уборке снега, я попросил сформировать штаб по уборке города Новосибирска от снега, с привлечением профильных специалистов из мэрии Москвы, перебросить железнодорожным транспортом необходимую для уборки Новосибирска снегоуборочную технику и персонал, а также провести переподготовку профильных специалистов мэрии Новосибирска, — заявил Ростислав Антонов.

Антонов отметил, что с начала января в Новосибирске выпало 38,8 мл осадков, что превышает месячную норму (24 мм) на 62%, в декабре 2019 года выпало 55 мм, или 190% месячной нормы осадков. В дорожно-эксплуатационных учреждениях (ДЭУ) имеется 765 единиц специализированной техники, количество единиц техники для зимнего содержания составляет 37% от количества необходимого объема. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

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От редакции

Путин даст технику?

Аноним, 29 января 2020 23:13
Как же мне стыдно за такой безвольный народ. Тьфу ты на...., попросили они. Позорники! Надеюсь на вас проект Россия будет закрыт навсегда!

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