Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска

В московском суде он требует признать недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, а также результатов аттестации. Неупокоев подал сразу два иска к своему бывшему работодателю.

Экс-ачальник главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев

Бывший начальник главного следственного управления главка МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев судится с министерством из-за своего увольнения. Информация об этом появилась на сайте Замоскворецкого районного суда. При этом, Андрей Павлович, судя по назначенным судебным заседаниям, подал сразу два иска к своему бывшему работодателю МВД.

На полдень 30 января назначено заседание у судьи Мосимович о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы.

Во втором деле, категория которого обозначена как «прочие исковые дела» председательствующий судья Шемякина. Заседание по этому делу, поступившему в суд 27 ноября, назначено на 19 февраля. Это дело только 29 января подготовлено к производству, сообщается на сайте суда. Но и здесь ответчиком выступает МВД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор юстиции Неупокоев был освобожден от должности указом президента Путина от 30 сентября. Новосибирские СМИ писали , что отставка произошла из-за подтасовки статистических данных, которую выявила служебная проверка. Дескать, сотрудники одного из отделов полиции подали сфальсифицированные данные о 82 уголовных делах. По другой версии СМИ, уволили Неупокоева за большое количество нераскрытых дел и дисциплинарные взыскания.