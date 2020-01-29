29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска

21:36 29.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
0

В московском суде он требует признать недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, а также результатов аттестации. Неупокоев подал сразу два иска к своему бывшему работодателю.

Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал майор Неупокоев из Новосибирска
Экс-ачальник главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев

Бывший начальник главного следственного управления главка МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев судится с министерством из-за своего увольнения. Информация об этом появилась на сайте Замоскворецкого районного суда. При этом, Андрей Павлович, судя по назначенным судебным заседаниям, подал сразу два иска к своему бывшему работодателю МВД.

На полдень 30 января назначено заседание у судьи Мосимович о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы.

Во втором деле, категория которого обозначена как «прочие исковые дела» председательствующий судья Шемякина. Заседание по этому делу, поступившему в суд 27 ноября, назначено на 19 февраля. Это дело только 29 января подготовлено к производству, сообщается на сайте суда. Но и здесь ответчиком выступает МВД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор юстиции Неупокоев был освобожден от должности указом президента Путина от 30 сентября. Новосибирские СМИ писали , что отставка произошла из-за подтасовки статистических данных, которую выявила служебная проверка.  Дескать, сотрудники одного из отделов полиции подали сфальсифицированные данные о 82 уголовных делах. По другой версии СМИ, уволили Неупокоева за большое количество нераскрытых дел и дисциплинарные взыскания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Восстановят в должности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство
23:54 29-01-2020
Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство
Утратил доверие: Заставлявшего прыгать сотрудника МЧС за ключами главу Чувашии Михаил Игнатьева Путин отрешил от должности
23:49 29-01-2020
Утратил доверие: Заставлявшего прыгать сотрудника МЧС за ключами главу Чувашии Михаил Игнатьева Путин отрешил от должности
Когда просить помощи у высших сил в феврале 2020 года: часы ангела по дням
23:41 29-01-2020
Когда просить помощи у высших сил в феврале 2020 года: часы ангела по дням
Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов
23:38 29-01-2020
Рак щитовидной железы вызывает излучение сотовых телефонов
БердскКресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска 28
22:08 29-01-2020
Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска
Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова под Смоленском
22:04 29-01-2020
Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова под Смоленском
СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики 3
21:50 29-01-2020
СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики
Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска
21:36 29-01-2020
Вернуться в МВД по суду хочет уволенный президентом генерал-майор Неупокоев из Новосибирска
Имущества почти на 3 млрд рублей нашел у премьера Мишустина ФБК Навального 8
21:20 29-01-2020
Имущества почти на 3 млрд рублей нашел у премьера Мишустина ФБК Навального
Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске 1
21:05 29-01-2020
Путина и Собянина попросили убрать снег в Новосибирске