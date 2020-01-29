Когда просить помощи у высших сил в феврале 2020 года: часы ангела по дням

По данным астрологов, февраль будет месяцем перемен для многих. Он может принести как успех в работе и счастье в лично жизни, так и полный крах. Зависеть ситуация будет от того, с каким настроем человек будет принимать решения и действовать на пути к переменам.

В часы ангела обращаться к высшим силам можно не только с просьбами, но и с вопросами

В каждом месяце и сутках есть определенные часы, в которые ангелы-хранители слышат просьбы людей особенно остро, а потому быстрее выполняют загаданные желания. В феврале 2020 часы ангела особенно действенны и чувствительны, ведь год високосный, февраль на день длиннее, а значит энергетически очень сильный и значимый месяц жизни каждого человека.

В часы ангела обращаться к высшим силам можно не только с просьбами, но и с вопросами — прийти правильное решение должно само собой, его можно услышать с помощью интуиции.

Часы ангела в феврале 2020 года по дням



По данным астрологов, февраль будет месяцем перемен для многих. Он может принести как успех в работе и счастье в лично жизни, так и полный крах. Зависеть ситуация будет от того, с каким настроем человек будет принимать решения и действовать на пути к переменам.

В часы ангела стоит особенное внимание уделять тем проблемам и желаниям, которые волнуют больше всего.

1 февраля наиболее удачным временем для обращения к высшим силам будет час с 6.00 до 7.15 утра.

2 февраля час ангела — 10.15 — 10.45. Удача в этот день будет сопутствовать тем, кто время проведет в окружении самых близких людей.

Поддержку ангелов 3 февраля можно ожидать с 06.45 утра до 07.35.

4 февраля час ангела пройдет с 07.15 утра до 07.55. В этот день важно обратить внимание на деловую и рабочую сферу жизни.

Аналогичный час ангела ожидается и 5 февраля. В этот день просить стоит о разрешении проблем в личной жизни.

6 февраля час ангела выпадает на 09.15-09.55 утра. Внимание стоит уделить конфликтным ситуациям с семьей и близкими друзьями.

Час ангела 7 февраля пройдет с 09.25 утра до 10.12.

Просить об успехе во всех начинаниях и о верном решении того или иного болезненного вопроса 8 февраля стоит с 09.00 до 10.20.

9 февраля час ангела будет с 11.15 до 11.25 — молитва о своих близких будет иметь особое значение и поможет найти выход из самых сложных ситуаций.

10 февраля общение с ангелом-хранителем зарядит позитивом и силами на высокое свершение. Удачный час — с 07.22 утра до 08.05.

11 февраля время общения с ангелами — с 09:45 утра до 10:40.

12 февраля час ангела пройдет вечером. Благодаря молитве можно избавиться от бессонницы и настроиться на позитивный лад. Час ангела — с 20:45 до 21:27.

13 февраля час ангела с 11:16 до 11:57.

14 февраля ангелы помогут обрести любовь и личное счастье. Часы общения — с 06:05 до 07:02.

15 февраля просить можно об исполнении заветной мечты. Счастливые часы — с 11:14 до 12:12.

16 февраля ангелы помогут найти верные решения в финансовых делах. Часы обращения — с 21:45 до 22:20 вечером.

17 февраля часы ангела с 07:20 до 07:48. Это не слишком благоприятный день, а потому важных решений лучше не принимать.

18 февраля у ангела можно просить у высших сил прощения ради успокоения. Часы ангела — с 14:15 до 14:50.

19 февраля удачное время общения с высшими силами с 11:45 до 12:37.

20 февраля пообщаться с ангелами можно с 17:16 до 17:59.

21 февраля ангелы услышат просьбы с 10:35 до 11:27

22 февраля часы ангела пройдут рано утром — с 06:15 до 07:17.

23 февраля помолиться ангелу-хранителю нужно с 05:45 по 06:25.

24 февраля внимание общению с высшими силами стоит уделить с 08:45 до 09:27.

25 февраля внимание высших сил привлечь можно с 09:16 до 10:10.

26 февраля в 2020 году попросить защиты в ангелов можно с 11:42 до 12:33.

27 февраля часы ангела — с 09:05 до 10:10.

В предпоследний день февраля, 28 числа, ангелов можно просить об исполнении желаний с 08:20 до 09:00.

29 февраля день особенный и энергетически сильный, который исполнит даже самые заветные желания. Часы ангела в эту дату — с 16:13 до 16:45.

Источник: TheRussianTimes