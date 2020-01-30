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Общество / Стиль жизни

Можно ли возить ребенка в автокресле на переднем сиденье авто?

15:19 30.01.2020 Фото: pixabay.com
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В России, как и в других странах, предусмотрены штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресла. Штраф на обычного водителя накладывается в размере 3 тыс. рублей.

Можно ли возить ребенка в автокресле на переднем сиденье авто?
Детей с момента рождения можно перевозить на переднем или заднем сиденье не на руках у взрослого (на это наложен запрет), а в автолюльке или автокресле в зависимости от возраста, веса, роста ребёнка

Даже водители с большим стажем вождения, имеющие детей, не вникают в подробности правил перевозки своих чад в автомашине. Считается, что дети не должны сидеть на переднем сидении, а маленькие дети к тому же должны перевозиться в автокресле. Подробности правил перевозки детей приведены ниже.

Какие требования правил безопасности движения обязательно учитывать при перевозке детей в автомобилях
Для того чтобы не допустить травм, в цивилизованных странах запрещено перевозить детей без специальных систем, позволяющих удержать ребёнка при резком торможении, столкновении или ударе машин. В качестве такого устройства используется, как правило, автокресло, соответствующее росту и весу ребёнка.

В разных странах есть некоторые непринципиальные расхождения в формулировке этого положения. В частности, в России, а также в Ирландии и ряде других стран, требуется использовать кресло до такого времени, пока ребёнку не исполнится 12 лет и его рост не достигнет 150 см, в большинстве европейских стран – 135 см, сообщает therussiantimes.com. Из двух приведенным критериев основным является рост, а не возраст.

Положение об обязательном использовании детских автокресел при перевозке детей до 7лет законодательно приняты в РФ с 2017 года. Дети старше 7 лет могут перевозиться на заднем сидении без автокресла, но с использованием устройств, которые бы позволили пристегнуть его ремнями безопасности.

Возить ребёнка на переднем сидении разрешено
Правила дорожного движения, принятые в 2917 году, не содержит запрета на перевоз ребёнка на переднем сидении. Соответствующий пункт Правил (п. 22.9) устанавливает необходимость использования детских удерживающих устройств для обеспечения безопасности детей до 12лет, а после 12 лет – разрешение перевозить ребёнка на переднем кресле и обязательно пристегивать ремнями для взрослых.
ПДД не запрещает перевозить детей любого возраста на первом сидении, но предписывает обязательное использование автолюлек (для самых маленьких) и автокресел, сообщает therussiantimes.com.

К 2020 году никакие изменения в положения ПДД не были приняты.

Таким образом, ответ на вопрос: с какого возраста можно перевозить детей на переднем сидении автомашины, не требуется.

Требования к типу автокресла
Согласно ПДД детей с момента рождения можно перевозить на переднем или заднем сиденье не на руках у взрослого (на это наложен запрет), а в автолюльке или автокресле в зависимости от возраста, веса, роста ребёнка.
Существуют субъективные мнения о том, какое место в автомобиле считается самым безопасным, однако, Правилами это не подтверждено.

Детские автокресла должны иметь сертификат соответствия стандартам Европейской Экономической Комиссии ООН (ECE), ( российский ГОСТ Р 41.44 с поправками).

Выбираются кресла по возрасту и весу дитя и предполагаемому месту установки — на переднем сидении, сзади сбоку или в середине заднего сидения, лицом по направлению движения или спиной, сообщает therussiantimes.com.

Штраф за перевозку ребёнка без автокресла
В России, как и в других странах, предусмотрены штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресла. Штраф на обычного водителя накладывается в размере 3 тыс. рублей, что примерно составляет 43 €. В разных странах эта величина различна, но везде перевозка детей без автокресла наказывается штрафом. В Австрии эта величина 35 €, в Венгрии 133 €, а в Норвегии 199 €.

Должностное или юридическое лицо, нарушающее такое правило, наказывается значительно большим штрафом: от 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Источник: therussiantimes.com

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Всегда возите ребенка в автокресле?

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