Не боится санкций США оператор ж/д перевозок в Крым

В декабре 2019 года компания стала оператором пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.

Крымский мост сдали в эксплуатацию в 2019 году

Оператор железнодорожных перевозок по Крымскому мосту «Гранд сервис экспресс» считает, что введенные против него санкции Минфина США не окажут влияния на деятельность компании, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

«Транспортная компания ГСЭ работает на территории РФ, поэтому санкции не скажутся на деятельности компании», — сказали в «Гранд сервис экспрессе».

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».

Рестрикции введены в том числе в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой, секретаря ЦИК Екатерины Пырковой, а также генерального директора компании «Гранд сервис экспресс» Александра Ганова.

Компания ГСЭ была образована в 2002 году и стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию МПС России на право осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. В декабре 2019 года компания стала оператором пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.

Источник: ТАСС