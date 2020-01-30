Погиб водитель фуры в страшном ДТП с Mercedes в кювете в Новосибирской области

Обстоятельства аварии выясняются

29 января в 13.30 в Мошковском районе на 68 км автодороги Р-255 «Сибирь» 47-летний водитель грузового автомобиля МАН с полуприцепом, следовавший со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет по ходу движения, где столкнулся со стоящим после ДТП грузовым автомобилем «Мерседес Бенц».

В результате аварии водитель МАНа погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области