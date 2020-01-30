Двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике в морозы водитель в Новосибирской области

Водитель грузовика чудом избежал серьезной аварии и слетел в кювет, но компания-владелец машины не торопится помогать своему сотруднику.

Водитель грузовика пытается найти помощь

Водитель уже двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике, история опубликована в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Один из подписчиков рассказал, что 29 января примерно в 10 часов утра водитель грузовика Hino едва не попал в серьезную аварию. Он пытался уйти от столкновения с КамАЗом и вылетел в кювет. Все происходило в Тогучинском районе, неподалёку от поселка Кадниха. Автомобиль плотно увяз в снегу, вытащить его не смог даже 5-тонный КамАЗ.

«Вчера вечером приезжали коллеги водителя, привезли продукты. В течение дня помогали водители проезжавших мимо автомобилей, давали горячий чай», — рассказал подробности очевидец.

Все бы ничего, но вот компания- владелец грузовика не спешит помочь своему сотруднику. Помощь от проезжающих мимо водителей есть, но вытащить автомобиль из снега не выходит — слишком тяжелый.

Кто поможет водителю, ведь в Новосибирскую область надвигаются серьезные холода, до тридцати градусов — сейчас на этот вопрос ответа нет.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.