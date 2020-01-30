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К 1 сентября достроят центр для одаренных детей «Альтаир» за 383 млн в Бердске

17:30 30.01.2020 Фото: Ksonline.ru
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Центр «Альтаир» создан на базе детского лагеря имени Олега Кошевого, который располагается на берегу Обского водохранилища в городе Бердск.

К 1 сентября достроят центр для одаренных детей Альтаир за 383 млн в Бердске
Министр образования НСО Сергей Федорчук

Реконструкция образовательного центра для одаренных детей «Альтаир» в Новосибирской области завершится к 1 сентября 2020 года. К уже существующему зданию центра достроят еще два корпуса, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

Центр «Альтаир» создан на базе детского лагеря имени Олега Кошевого, который располагается на берегу Обского водохранилища в городе Бердск.

«Точка сдачи объекта — 1 сентября. Мы будем строить два учебных корпуса к двум уже существующим, в них будут проходить занятия по трем образовательным модулям — «Наука», «Искусство», «Спорт», а также еще один свободный модуль для занятий школьными предметами. Сейчас идут закупочные работы», — сообщил Федорчук.

В 2019 году на реконструкцию центра было выделено около 60 млн рублей, финансирование на 2020 год составило 323 млн рублей — это средства федерального бюджета.

Ранее об участии в проекте заявила крупнейшая в регионе компания по производству угля — «Сибирский антрацит». Специалисты компании в рамках программ «Альтаира» будут разрабатывать с детьми два проекта по энергетике и горному делу.

«Альтаир» создается по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Общее финансирование на создание центра — 399,1 млн рублей. Нацпроект «Образование» охватит 2019-2024 годы, его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Иван, 30 января 2020 17:37
Хорошая идея? Идея дрянь

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