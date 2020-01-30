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Исчезнет наличка к 2035 году в России

18:30 30.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но эксперты полагают, что наличными деньгами будут пользоваться из-за эффекта «длинного хвоста»: людям неудобно, они не в состоянии справиться с онлайном, по религиозным соображениям, из-за привычки.

Исчезнет наличка к 2035 году в России
Отказаться совсем от налички не готовы россияне

Россияне никогда не смогут полностью отказаться от платежей наличными деньгами. Виной этому председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов в интервью радио Sputnik назвал эффект «длинного хвоста».

«По примеру скандинавских стран, где отказ от наличных уже произошел, мы видим, что всегда есть какой-то процент населения, скажем такой «длинный хвост», который не хочет отказываться от наличных. Здесь самые разные причины: людям неудобно, они не в состоянии справиться с онлайном, по религиозным соображениям, из-за привычки и так далее», – считает экономист.

Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения мобильных платежей. Также страна входит в топ-5 по уровню цифровизации банковской сферы. Такие данные приводятся в докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В том же документе говорится, что к 2035 году в России останется минимум наличных платежей. С такой оценкой не согласился Виктор Достов, которого радио Sputnik попросило оценить эти выводы.

«Я не очень разделяю теорию полного отказа от наличных. Скорее всего, в отрезке 5-10 лет в России наличка практически уйдет, но в конечном итоге наличный оборот все же останется. Если же мы посмотрим мировую тенденцию, то в абсолютных цифрах наличный оборот сейчас растет. Никаких причин или признаков, что он начнет падать в ближайшее время, я не вижу», – считает эксперт.

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