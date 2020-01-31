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5 способов получить идеальную рассаду

15:49 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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Рассада, которая предназначена к высадке в открытый грунт, нуждается в закалке. Огородники обычно выносят её на балкон или застеклённую лоджию (террасу): сначала на 2–3 часа, затем всё дольше.

5 способов получить идеальную рассаду
При избытке тепла рассада получается высокой и тощей

1. Не перегрейте
При избытке тепла рассада получается высокой и тощей. Старайтесь, чтобы днём температура в рассаднике при самом лучшем освещении не превышала +22–23 ˚С. При дефиците света её лучше снизить до +15–17 ˚С.

2. Следите за светом

Во время затяжной пасмурной погоды растения формируются длинными и слабыми. Рассаде не должно быть слишком тесно – как только кончики листьев начинают слегка соприкасаться, горшочки нужно отодвинуть подальше друг от друга.

3. Держите их на диете
Во время полива почву надо увлажнить от души: поливать не спеша до тех пор, пока вода не покажется в поддонах. Зато в промежутках между поливами земля должна заметно подсохнуть. Вода нужна отстоявшаяся и тёплая. При использовании плодородной почвы по рецепту, приведённому в разделе «Грунт и горшочки» (или аналогичному), рассада не будет нуждаться в подкормках вплоть до последнего момента. И только за неделю до посадки её следует подкормить фосфорно-калийным удобрением.

4. Закаливайте
Рассада, которая предназначена к высадке в открытый грунт, нуждается в закалке. Огородники обычно выносят её на балкон или застеклённую лоджию (террасу): сначала на 2–3 часа, затем всё дольше. Первые сеансы лучше проводить в пасмурную погоду (или притенить растения).

Томаты, перцы и баклажаны, которые будут выращиваться в теплице, формально в закалке не нуждаются. Но опытные овощеводы заставляют и эту рассаду принимать прохладные воздушные ванны, потому что они притормаживают слишком интенсивный рост и в целом помогают ей стать крепче.

5. Массируйте
Если ежедневно делать рассаде лёгкий массаж, поглаживая верхушки, то она получится более коренастой. И это не бабушкины сказки, а вполне доказанный научный факт. Механизм прост: когда кто-то постоянно трогает растения, это даёт им информацию о том, что нужно приспосабливаться к определённым механическим воздействиям. В результате стебли и листья становятся компактнее и набирают прочность.
Что делать с переростками
Иногда рассада всё же перерастает. Обычно это случается из-за слишком раннего посева или невозможности создать в рассаднике идеальные условия. В крайнем случае можно обработать растения препаратом, специально предназначенным для сдерживания роста рассады. Получится это или нет, в любом случае постарайтесь поскорее отправить такие растения на постоянное место (даже если придётся изобрести дополнительные укрытия в несколько слоёв). Переросшие томаты лучше сильно заглубить и посадить наклонно, почти лёжа – у помидоров легко образуются дополнительные корни. Перцы и баклажаны так не умеют, и их сажают вертикально, погружая в почву не выше первых настоящих листьев.

Источник: АиФ

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