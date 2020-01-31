Какие нарушения найдены при проверке и как выбрать качественную школьную форму, расскажет Роскачество

Результаты исследования показали, что многие предметы школьной формы, представленные в магазинах и на рынках страны, не соответствуют нормам российского законодательства. В такой одежде ученику будет жарко, душно и некомфортно.

На выпускном школьная форма не всем понадобится

Эксперты Роскачества подвели итоги второй части спецпроекта по исследованию школьной формы. Испытания прошли более двух десятков пиджаков для учащихся. Закупка производилась перед началом учебы, в августе 2019 года. Результаты исследования показали, что многие предметы школьной формы, представленные в магазинах и на рынках страны, не соответствуют нормам российского законодательства. В такой одежде ученику будет жарко, душно и некомфортно. Кроме того, в некоторых случаях при покупке школьной формы можно нарваться на подделку.

Какую школьную форму проверили в Роскачестве?

В рамках эксперимента представители Роскачества приобрели пиджаки 21 торговой марки, произведенные в России, Китае, Вьетнаме и Турции. Закупка производилась в популярных интернет-магазинах, а также на школьных базарах, в детских магазинах, на рынках и в торговых комплексах.

Стоимость исследуемых предметов одежды составила от 1 300 до 8 790 рублей за один пиджак.

Какие нарушения выявили эксперты?

Специалисты проверили, соответствует ли реальный состав пиджаков заявленному на этикетках. Также изучалось соответствие изделий требованиям по воздухопроницаемости и гигроскопичности, т. е. способности материала поглощать и отдавать влагу. Результаты показали, что товары лишь шести торговых марок полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются в России к школьной форме.

В девяти случаях производитель недостоверно указал состав ткани изделия, восемь пиджаков не соответствовали требованиям технического регламента по воздухопроницаемости, еще восемь — по гигроскопичности. Большинство образцов имели от одного до трех несоответствий одновременно.

Производители шести пиджаков честно указали состав ткани своих изделий, однако, как заявляют в Роскачестве, использованные ими материалы представляют опасность для здоровья ребенка и не подходят для школьной одежды. Две марки неверно указали состав ткани, при этом данные товары не представляют опасности в случае отсутствия аллергии на отдельные волокна. На этикетках семи пиджаков была неверная информация об используемых тканях, а сами изделия являлись небезопасными для детей.

Кроме того, якобы фирменные пиджаки известных брендов, приобретенные в двух столичных торговых комплексах, оказались подделками.

Чем опасно использование неподходящих тканей в школьной форме?

Дешевые и некачественные ткани могут негативно повлиять на здоровье школьника. Согласно исследованиям НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, во время носки одежды с низкими значениями гигроскопичности (от 1 до 5%) и воздухопроницаемости (от 20 до 40 дм3/м2с) у детей повышается температура кожи и начинается избыточное потоотделение. Также могут появиться парадоксальные сосудистые реакции, т. е. неадекватные и биологически нецелесообразные реакции организма на воздействие различных раздражителей.

По словам эксперта Роскачества, чем плотнее структура ткани, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка. А способность материала пропускать и отдавать влагу зависит исключительно от состава ткани. Необходимо, чтобы он включал от 35% натуральных или таких искусственных волокон, как вискоза. Подкладка изделия должна быть сделана из вискозы либо же содержать ее.

«Если подкладка в изделии обладает низкой воздухопроницаемостью, то есть не дает возможности воздухообмена, то тело человека не „дышит“ и, соответственно, быстрее потеет. Ребенок в такой одежде чувствует себя дискомфортно, ему становится жарко, он быстрее утомляется. Нарушение теплообмена может привести к частым простудным заболеваниям», — отметил проектный директор государственного Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов.

Что делать, если купленная школьная форма оказалась некачественной?

В Роскачестве напоминают: если купленная одежда не соответствует требованиям технического регламента, покупатель имеет право на возврат денег. Это возможно в том случае, если подозрения подтвердятся и продукция окажется некачественной. Согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей», вернуть товар надлежащего качества (если он не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства) продавцу можно только в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом товар ненадлежащего качества можно отнести обратно в магазин в течение гарантийного срока или срока службы. Если у товара нет гарантийного срока, претензии могут быть предъявлены в течение двух лет с даты покупки. После предъявления претензии продавец обязан провести проверку качества товара. В дальнейшем также возможна экспертиза.

Покупатель должен убедиться в наличии недостатков именно в том товаре, который он приобрел. Качество продукции в разных партиях может различаться, поэтому лишь данных исследования Роскачества будет недостаточно для возврата денег.

Как выбрать качественный товар?

Перед покупкой специалисты советуют попросить у продавца сертификат соответствия. Его подлинность можно проверить в реестре на сайте Росаккредитации. Если же продавец не хочет показывать данный документ или же его статус на сайте ведомства был отменен, от покупки лучше отказаться.

При выборе одежды для ученика в Роскачестве рекомендуют избегать пиджаков с синтетической подкладкой, выполненной из стопроцентного полиэстера. Также не имеет смысла выбирать одежду, ориентируясь исключительно на ее высокую цену: большинство проверенных экспертами пиджаков, сшитых из тканей, соответствующих ТР ТС 021 по воздухопроницаемости и гигроскопичности, стоили не более 3 000 рублей.

Что касается мест покупки школьной формы, то эксперты советуют остановить свой выбор на специализированных магазинах или крупных интернет-магазинах. В таком случае покупатель сможет предъявить продавцу претензии на некачественный товар.

Источник: АиФ