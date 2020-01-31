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Образование / Общество

Какие нарушения найдены при проверке и как выбрать качественную школьную форму, расскажет Роскачество

16:01 31.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Результаты исследования показали, что многие предметы школьной формы, представленные в магазинах и на рынках страны, не соответствуют нормам российского законодательства. В такой одежде ученику будет жарко, душно и некомфортно.

Какие нарушения найдены при проверке и как выбрать качественную школьную форму, расскажет Роскачество
На выпускном школьная форма не всем понадобится

Эксперты Роскачества подвели итоги второй части спецпроекта по исследованию школьной формы. Испытания прошли более двух десятков пиджаков для учащихся. Закупка производилась перед началом учебы, в августе 2019 года. Результаты исследования показали, что многие предметы школьной формы, представленные в магазинах и на рынках страны, не соответствуют нормам российского законодательства. В такой одежде ученику будет жарко, душно и некомфортно. Кроме того, в некоторых случаях при покупке школьной формы можно нарваться на подделку.

Какую школьную форму проверили в Роскачестве?
В рамках эксперимента представители Роскачества приобрели пиджаки 21 торговой марки, произведенные в России, Китае, Вьетнаме и Турции. Закупка производилась в популярных интернет-магазинах, а также на школьных базарах, в детских магазинах, на рынках и в торговых комплексах.

Стоимость исследуемых предметов одежды составила от 1 300 до 8 790 рублей за один пиджак.

Какие нарушения выявили эксперты?
Специалисты проверили, соответствует ли реальный состав пиджаков заявленному на этикетках. Также изучалось соответствие изделий требованиям по воздухопроницаемости и гигроскопичности, т. е. способности материала поглощать и отдавать влагу. Результаты показали, что товары лишь шести торговых марок полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются в России к школьной форме.

В девяти случаях производитель недостоверно указал состав ткани изделия, восемь пиджаков не соответствовали требованиям технического регламента по воздухопроницаемости, еще восемь — по гигроскопичности. Большинство образцов имели от одного до трех несоответствий одновременно.

Производители шести пиджаков честно указали состав ткани своих изделий, однако, как заявляют в Роскачестве, использованные ими материалы представляют опасность для здоровья ребенка и не подходят для школьной одежды. Две марки неверно указали состав ткани, при этом данные товары не представляют опасности в случае отсутствия аллергии на отдельные волокна. На этикетках семи пиджаков была неверная информация об используемых тканях, а сами изделия являлись небезопасными для детей.

Кроме того, якобы фирменные пиджаки известных брендов, приобретенные в двух столичных торговых комплексах, оказались подделками.

Чем опасно использование неподходящих тканей в школьной форме?
Дешевые и некачественные ткани могут негативно повлиять на здоровье школьника. Согласно исследованиям НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, во время носки одежды с низкими значениями гигроскопичности (от 1 до 5%) и воздухопроницаемости (от 20 до 40 дм3/м2с) у детей повышается температура кожи и начинается избыточное потоотделение. Также могут появиться парадоксальные сосудистые реакции, т. е. неадекватные и биологически нецелесообразные реакции организма на воздействие различных раздражителей.

По словам эксперта Роскачества, чем плотнее структура ткани, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка. А способность материала пропускать и отдавать влагу зависит исключительно от состава ткани. Необходимо, чтобы он включал от 35% натуральных или таких искусственных волокон, как вискоза. Подкладка изделия должна быть сделана из вискозы либо же содержать ее.

«Если подкладка в изделии обладает низкой воздухопроницаемостью, то есть не дает возможности воздухообмена, то тело человека не „дышит“ и, соответственно, быстрее потеет. Ребенок в такой одежде чувствует себя дискомфортно, ему становится жарко, он быстрее утомляется. Нарушение теплообмена может привести к частым простудным заболеваниям», — отметил проектный директор государственного Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов.

Что делать, если купленная школьная форма оказалась некачественной?
В Роскачестве напоминают: если купленная одежда не соответствует требованиям технического регламента, покупатель имеет право на возврат денег. Это возможно в том случае, если подозрения подтвердятся и продукция окажется некачественной. Согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей», вернуть товар надлежащего качества (если он не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства) продавцу можно только в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом товар ненадлежащего качества можно отнести обратно в магазин в течение гарантийного срока или срока службы. Если у товара нет гарантийного срока, претензии могут быть предъявлены в течение двух лет с даты покупки. После предъявления претензии продавец обязан провести проверку качества товара. В дальнейшем также возможна экспертиза.

Покупатель должен убедиться в наличии недостатков именно в том товаре, который он приобрел. Качество продукции в разных партиях может различаться, поэтому лишь данных исследования Роскачества будет недостаточно для возврата денег.

Как выбрать качественный товар?
Перед покупкой специалисты советуют попросить у продавца сертификат соответствия. Его подлинность можно проверить в реестре на сайте Росаккредитации. Если же продавец не хочет показывать данный документ или же его статус на сайте ведомства был отменен, от покупки лучше отказаться.

При выборе одежды для ученика в Роскачестве рекомендуют избегать пиджаков с синтетической подкладкой, выполненной из стопроцентного полиэстера. Также не имеет смысла выбирать одежду, ориентируясь исключительно на ее высокую цену: большинство проверенных экспертами пиджаков, сшитых из тканей, соответствующих ТР ТС 021 по воздухопроницаемости и гигроскопичности, стоили не более 3 000 рублей.

Что касается мест покупки школьной формы, то эксперты советуют остановить свой выбор на специализированных магазинах или крупных интернет-магазинах. В таком случае покупатель сможет предъявить продавцу претензии на некачественный товар.

Источник: АиФ

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