Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют на 3% ряд выплат

с 1 января проиндексированы размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

Документ размещен на сайте кабмина.

Так, с 1 января будут проиндексированы размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.

Размер компенсации составит 3%.

Источник: РГ