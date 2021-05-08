Санкции против России не хотят вводить США: Вашингтон намерен дружить с Москвой
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Санкции против России не хотят вводить США: Вашингтон намерен дружить с Москвой

9:43:185/8/2021
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь заявила, что Вашингтон хочет "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой в долгосрочной перспективе".

Псаки: США не хотят вводить санкции против России, но оставляют за собой такое право

Вводить дополнительные санкций в отношении России не хочет Вашингтон. Впрочем, США оставляют за собой такое право в случае необходимости. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если их действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - заявила она на традиционном брифинге 7 мая.

По ее словам, США заинтересованы в том, чтобы "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям в долгосрочной перспективе" с Россией. Но это не значит, что Вашингтон вообще отказывается от антироссийских санкций, если Москва "даст на это основание". Именно поэтому Байден предложил Путин встретиться.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что "враждебные шаги Вашингтона" в отношении Москвы "затрудняют анализ ситуации" для принятия Путиным решения относительно возможной личной встречи с американским лидером.

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