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Отстранил от работы водителя автобуса №109, выбросившего из ПАЗа врача Бердска, минтранс Новосибирской области

20:00 31.01.2020, Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео
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Мужчина ушел в отпуск за свой счет на время служебного расследования. Проверку ведет и полиция.

Отстранил от работы водителя автобуса №109, выбросившего из ПАЗа врача Бердска, минтранс Новосибирской области
Очевидцы запечатлели, как водитель буквально выкинул пассажирку из автобуса

Министерство транспорта Новосибирской области инициировало проверку водителя автобуса №109 после инцидента с врачом Бердска, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» источник.

— Инициировано служебное расследование, есть объяснительная водителя. На время разбирательств его отстранили от работы, он ушел в отпуск за свой счет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» источник сегодня, 31 января.

Напомним, агрессивный водитель автобуса №109 набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ». Инцидент попал на видео. Пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области прокомментировало инцидент 28 января:

— Проведено оперативное расследование. Установлен факт неадекватного поведения пассажира, в результате которого повреждены документы водителя, билеты, денежные средства, оплаченные ранее другими пассажирами за проезд. Водитель в ответ проявил неадекватное поведение к пассажиру, удалил его из автобуса. Перевозчиком к водителю приняты меры административного характера. Со стороны пассажира претензий в адрес перевозчика, а также заявлений в правоохранительные органы, не поступало.

Стоит отметить, что перевозчик маршрута и данного автомобиля с госномером М035ВУ ИП Шестакова — не доступна. Указанные телефонные номера, находящиеся в свободном доступе в Сети, не принадлежат бизнесу Валентины Шестаковой — ООО «ТРАНСКОМ — НОВОСИБИРСК», ООО «ТРАНСКОМ-НОВОСИБИРСК+ и ООО «ТРАНСКОМ-НОВОСИБИРСК 1».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», очевидцы происшествия сняли на видео инцидент. Однако сама потерпевшая — врач Бердска, Искитима и родного Академгородка, до сих пор не оправилась от шока. По ее словам, «вас будут убивать, а все будут снимать это на видео». Женщина обходит стороной автобус 109 маршрута, опасаясь за свою жизнь.

О развитии событий вокруг нашумевшей истории конфликта между водителем автобуса №109 и врача Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник полиции Бердска Владимир Соколов 30 января.

— Конечно, проверка движется. У нас был зарегистрирован факт происшествия сразу 24 января. Был очевидец. Мы занимаемся этим. Водитель автобуса нашелся, все люди опрошены. Проверка идет, сроки позволяют принять верное процессуальное решение, — сообщил Владимир Васильевич.

К слову сказать, читатели «Курьер. Среда. Бердск» пишут множество комментариев под этой историей, приводят свои рассказы жуткого поведения водителя автобуса №109.

-Водитель этот то ли больной, то ли неадекватный. Как его на линию выпускают? В самом начале ноября было дело. На светофоре на перекрестке Бердское шоссе — Первомайская он не стал останавливаться на красный свет, а нагло поехал, как будто вообще один на дороге. Синий Ипсум, который ехал на свой зелёный, уходя от столкновения не справился с управлением и врезался в столб. Не очень сильно, но на переднем сидении рядом с мамой водителем был мальчик 3-х лет, он разбил головой стекло от резкого торможения и удара. Сотрясение точно получил. Водитель автобуса даже не стал останавливаться, а поехал, как ни в чем не бывало. Пассажиры стали возмущаться. Он остановился, открыл дверь, перелез в салон и женщину, лет 30, которая не сильно возмущалась, но была ближе к нему, просто вытолкал из автобуса на обочину, со словами «у меня рейс, а ты иди, помогай кому хочешь». И поехал далее. До конца рейса все пассажиры сидели сжавшись в кресла, а одна женщина тихо плакала, стараясь, чтобы никто не заметил, — пишет жительница Бердска.

Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в ноябре 2018 года сообщал историю, поразившую жителей Бердска и Академгородка. В тот вечер пассажирам автобуса маршрута №109, по направлению Академгородок- Бердск пришлось наблюдать позорное поведение его водителя. Водитель на остановке «Гидродинамика» не открыл задние двери пожилому мужчине, который долго ждал автобус на остановке. Когда же дедушка подошёл к передней двери — водитель закрыл двери и уехал. На замечания и просьбы пассажиров никак не отреагировал. Автобус принадлежит ИП Шестаковой, сообщали читатели.

Если вы стали очевидцем грубого поведения водителя автобуса №109 и готовы об этом рассказать «Курьер. Среда. Бердск», просим сообщить об этом о телефону 8383-41-300-10.

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От редакции

Сталкивались с грубым поведением в общественном транспорте?

аноним, 31 января 2020 10:57
Сколько раз бежали на встречу автобуса на пл.Горького,он демонстративно закрывал двери и уезжал.Видимо переполнилась чаша терпения после инцидента с врачём.
Ольга, 31 января 2020 11:45
НВР:Каждый день езжу на этом автобусе. Несколько раз была свидетелем грубого и хамского поведения этого водителя.
Аноним, 31 января 2020 17:48
Пассажирами являются люди, которые стоят на остановке, тех кто бежит водитель ждать не должен.Почитайте правила!
Аноним, 31 января 2020 19:36
НВР:
Я ехала в этом автобусе, где женщину выталкали. Вы чё, сбрендили, водителя отстранять? Да там каждый пассажир лично был готов её выкинуть. Водила весь изошелся на нервы, пока мирил эту женщину с пассажирами, потому что она всех достала. А она стала на него орать и чуть не в драку. Там такой накал был! Конечно, выкидывать женщин из автобуса нехорошо, тут всякий согласится. Но в данном случае вообще это весьма логично вышло. Водитель ещё и милицию вызывал, прежде чем конфликт в самую горячую стадию перешёл.
Аноним, 31 января 2020 19:59
Судя по ролику, не "вытолкал", а "выкинул или даже вышвырнул" - женщина вылетела спиной на снег ((

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