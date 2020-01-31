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В 2,5 млн рублей оценил жизни 3-летней девочки, бывшей жены и знакомой для убийцы житель Новосибирска

11:15 31.01.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Мужчина даже нанял киллера, которому рассказал все подробности жизни экс-супруги. Исполнителю обещал «половинку» от квартиры.

В 2,5 млн рублей оценил жизни 3 летней девочки, бывшей жены и знакомой для убийцы житель Новосибирска
Мужчина проведет 14 лет в колонии

Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 59-летнего мужчины по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных:

— ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства из корыстных побуждений и по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам);

— ч. 1 ст. 30, п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору сопряженного с разбоем, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам);

— ч. 1 ст. 30, п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (приготовление к совершению разбоя, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам);

— четырех эпизодах ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По данным следствия, весной 2018 года у 58-летнего мужчины, с целью незаконного личного материального обогащения за счет денежных средств от продажи квартиры, расположенной в Железнодорожном районе города Новосибирска, которая принадлежала его бывшей 59-летней супруге, решил совершить ее убийство, а также лиц совместно с ней проживающих: 36-летней женщины и ее 3-летней дочери.

С целью подготовки заказного убийства, 58-летний мужчина купил сигнальный пистолет в одном из магазинов города Новосибирска, переделал его под боевые патроны и подыскал исполнителя преступления, предоставил ему полную информацию о личности и повседневной жизни потерпевших.

При неоднократных встречах с исполнителем преступления, 58-летний мужчина передавал информацию об обстановке в квартире, благоприятных путях подхода до места совершения преступления и убытия после совершения преступления, кроме того передал комплект ключей от квартиры для беспрепятственного проникновения в жилище и последующего убийства проживающих в нем лиц.

После выполнения всех условий совершения преступления, исполнителю была обещана половинка стоимости квартиры, которая была оценена в сумму 2,5 млн. рублей.

Кроме того, 58-летний мужчина планировал в указанный период времени совершить разбойное нападение на одну из станций технического обслуживания автомобилей и непосредственно на ее руководителя.

Летом 2018 года сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД РФ по Новосибирской области поступила оперативная информация о готовящемся заказном убийстве трех человек и разбойном нападении, после чего незамедлительно сотрудниками полиции организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения преступной деятельности 58-летнего мужчины.

В августе 2018 года исполнитель преступления встретился с заказчиком и пояснил, что совершил убийство заказанных им лиц, после чего заказчик преступления был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда обвиняемый осужден к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

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