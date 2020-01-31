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Похвалили успехи экономики России эксперты из США

15:45 31.01.2020 Фото: Finobzor.ru
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Лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций.

Похвалили успехи экономики России эксперты из США
Экономика России стала устойчивей из-за санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.
В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее. В качестве примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом «экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам – внутренние альтернативы».
Отмечается, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

СМИ указывает, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций. Страна ответила на ограничения в трех ключевых областях. В первую очередь Россия «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы».

Второе важное действие связано с тратой триллионов рублей на программы по импортозамещению, а также запретом импорта продуктов питания из Евросоюза, чтобы стимулировать внутреннее производство. Кроме того, страна пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ.
В конце статьи подчеркивается, что результаты такого курса впечатляют. В частности, российский госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80 процентов.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 31 января 2020 16:32
"Похвалили успехи экономики России эксперты из США"
Вооот!!!! Даже американские эксперты видят наши успехи!!!!!
Правда заголовок не совсем корректный, ибо Financial Times в своей статье ссылается не на американских, а на российских экспертов из Центробанка и Ренессанс Капитала Но, разве это важно?
Главное, что российская экономика растёт и процветает, не смотря ни на какие козни бездуховного Запада!

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