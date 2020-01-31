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Образование / Общество

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

16:19 31.01.2020 Фото: kratko-news.com
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В руки исследователей попала находка, которой около 400 млн. лет и дала возможность прикоснуться к тем временам, когда зарождались Кавказские горы, менялся ландшафт, менял свое положение океан Тетис, разливаясь на три моря.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров
В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным фрагментом

Армавирское отделение Русского географического общества(РГО), камень очень заинтересовал. Александр Бурлуцкий (владелец находки) – человек незаурядный, изобретатель с гуманитарным образованием – гостеприимно пригласил в дом армавирских исследователей, показав свою находку. Версий происхождения артефакта было несколько, одну из которых выдвинул сам Александр.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

«В своей работе я сталкивался со зрительно похожими схемами. Например, так может выглядеть акустическая линия задержки. И пусть для вас это прозвучит, как фантастика, но предположу, что внеземной разум мог оставить в далёком прошлом на нашей планете концентратор биологической энергии. А почему нет?»

Член группы «Космопоиск» Сергей Фролов предложил исследовать находку в ЦКП «Нанотехнологии» НИИ Нанотехнологий и новых материалов Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Как всегда наука поставила точку в дискуссиях. Ответ из института прозвучал так:

«образец размером 15 х 11 х 4,5 см серо-коричневого цвета, с приполированной площадкой, представляет собой органогенный материал, который состоит из фрагментов скелетов морских лилий (криноидей) и подчинённого количества створок мелких раковин округлой формы размером до 1 см». Таким образом, учёными образец уверенно был диагностирован как обломок криноидных известняков. И по свидетельству представителей Центральной геологосъемочной экспедиции (г. Ессентуки) и с учётом места находки в бассейне реки Лаба – ими определён предположительный геохронологический возраст – силур-девон, то есть 410-450 млн. лет. Сам же фрагмент стебля лилии представлен на образце вдоль самого стебля в приосевом срезе».

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Выражаясь научным языком, морские лилии (Crinoidea) — один из классов иглокожих принадлежат к числу древних групп, давно уже переживших период наибольшего процветания. Всего известно ископаемых около 1500 видов из 220 родов. Они были широко распространены в морях палеозоя (Palaeocrinoidea) и мезозоя (Neocrinoidea), где обитали на мелководье.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Всё сходится. Ведь в акватории нашего региона в древности плескался океан Тетис. Его иногда ещё называют Сарматским морем. Сегодня мы возвели на его дне целые города. И это письмо-капсула времени пришло к нам не просто из глубины веков, но ещё и из отступивших вод. А из полученного документа ЦКП «Нанотехнологии» мы так же узнали, что в палеозое все морские лилии были прикрепленными, в мезозое появились формы без стебля и перешедшие к планктонному и псевдопланктонному образу жизни. У других родов стебель был короткий, а мог достигать и нескольких метров. Скелеты лилий после гибели обычно рассыпались на отдельные элементы. Сегодня чаще всего встречаются членики лилий, а их скопления и образуют криноидные известняки.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Александр Лопатин, зав. отделом археологии Армавирского краеведческого музея поделился информацией относительно периода находки.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

«В районе города Армавира есть просто уникальные находки древности. Такие, как остатки позвонков и конечностей тюленя. Сегодня они хранятся в запасниках и выставлены в залах местного музея.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Мы тесно сотрудничаем с Институтом геологии Российской Академии наук Москвы. Вместе с экспедицией А. Тесакова лет пять назад в районе реки Уруп мы обнаружили скелет дельфина. Некогда бушевавший здесь океан потом распался на моря: Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское. А высохшее дно нам и сегодня преподносит сюрпризы в виде уникальных находок. В залах нашего музея можно увидеть кораллы, остатки морских ежей, колонии окаменевших червей. Им как раз от 200 до 400 миллионов лет. Эта коллекция формировалась и пополняется новыми экземплярами с 70-х годов прошлого столетия».

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Когда выяснилось, что это фрагмент лилии – реальная действительность не огорчила Александра Бурлуцкого и членов Русского географического общества, ведь след именно живого организма – это тоже очень интересно! А тот факт, что в руки исследователей попала находка, которой около 400 млн. лет и дала возможность прикоснуться к тем временам, когда зарождались Кавказские горы, менялся ландшафт, менял свое положение океан Тетис, разливаясь на три моря, а о человечестве на тот период ничего не известно науке, потряс воображение и поэтому мы реально заглянули в период до рождения человечества.

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров

Источник: kratko-news.com

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Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров