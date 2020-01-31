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Задержали главу следственного отдела и двух адвокатов за взятку 1,5 млн в Новосибирске

15:45 31.01.2020 Фото: Zen.yandex.ru
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Задерживали фигурантов дела сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело.

Задержали главу следственного отдела и двух адвокатов за взятку 1,5 млн в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело

Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а,б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведенных сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу.

Следователи СК России по Новосибирской области намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Борьба с коррупцией остается одним из важнейших направлений деятельности СК России и планомерно продолжается на всех уровнях во взаимодействии с оперативными службами ФСБ России. Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов. Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

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От редакции

Как побороть взяточничество в России?

самизнаетекто, 31 января 2020 16:21
и ни одной фамилии. Своих то зачем, действительно.
Аноним, 31 января 2020 16:42
В Новосибирске под уголовное дело попали руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков и два адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области. Их подозревают во взяточничестве.

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