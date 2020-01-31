Задержали главу следственного отдела и двух адвокатов за взятку 1,5 млн в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело

Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а,б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведенных сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу.

Следователи СК России по Новосибирской области намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Борьба с коррупцией остается одним из важнейших направлений деятельности СК России и планомерно продолжается на всех уровнях во взаимодействии с оперативными службами ФСБ России. Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов. Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области