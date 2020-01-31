Умерла 2-летняя девочка с заболевшим после йогурта животом в Новосибирске

Ребенка срочно госпитализировали, но малышка умерла в больнице на утро.

Следователи назначили экспертизы

2-летняя девочка умерла в больнице в Новосибирске, данную информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

«Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка в Детской городской клинической больнице № 1. Назначена экспертиза, проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение», — рассказал Курьер. Среда. Бердск помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По данным новосибирских СМИ, девочка выпила йогурт, почувствовала себя плохо. Родители приняли решение вызвать «Скорую помощь», которая доставила ребенка в больницу. Выяснилось, что у девочки сильно поднялся сахар в крови. Малышку оставили на ночь в больнице. На утро у ребенка остановилось сердце.

Минздрав Новосибирской области организовал проверку по факту смерти 2-летней девочки.