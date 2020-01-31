Пересылают друг другу сообщения взволнованные родители про игру «Пропади на сутки» в Бердске. Это фейк

Сообщения о новом опасном увлечении детей родители пересылают друг другу в мессенджере WhatsApp, в полиции опровергают участие детей из Новосибирской области в такой игре.

В мессенджерах часто рассылают «пугалки»

«Прислали сегодня знакомые такое сообщение», — написала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читательница.

К сообщению приложен скриншот сообщения, в котором говорится о новом опасном увлечении детей — игре «Пропади на сутки».

«Эта некая игра, в которой участник обязан исчезнуть на 24 часа, выключив мобильный телефон, не используя никаких гаджетов и ничего не говоря своим близким. Условия «флеш-моба» дети и подростки обсуждают в популярных пабликах», — говорится в тексте сообщения в рассылке.

За комментариями «Курьер. Среда. Бердск» обратились в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

— Фактов, подтверждающих участие детей в организациях или сообществах социальных сетей, призывающих несовершеннолетних уходить из дома, на территории Новосибирска и Новосибирской области не установлено, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также добавили, что розыскные мероприятия в отношении несовершеннолетних начинаются немедленно, при этом задействуется максимум сил МВД: в работу включаются участковые, патрульно-постовые службы, сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних.

— При обнаружении несовершеннолетнего сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины его ухода из дома, выясняют, где он находился, существовала ли угроза его жизни и здоровью, — также рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главка полиции по Новосибирской области.