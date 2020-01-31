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Резкое потепление с сильным гололёдом придёт в Бердск на выходные

17:45 31.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Столбик термометра покажет комфортные для прогулок -9 градусов.

Резкое потепление с сильным гололёдом придёт в Бердск на выходные
На рабочей неделе ожидается дальнейшее потепление

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Бердске на выходных.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 1 февраля температура составит -21…-26 градусов, днем ослабление морозов до -13 градусов, изморозь, туманы.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, столбик термометра покажет -17…-22 градуса, днем -9…-14 градусов, гололед.

В ночь на понедельник, 3 февраля, температура составит -13..-18 градусов, днем -4..-9, гололёд.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на субботу, 1 февраля температура составит -20 градусов, днем ослабление морозов до -15 градусов, без осадков.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, столбик термометра покажет -16 градусов, днем -11 градусов, ясно.

В ночь на понедельник, 3 февраля, температура составит -9 градусов, днем -8, пасмурно.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на субботу, 1 февраля температура составит -19 градусов, днем ослабление морозов до -14 градусов, ясно.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, столбик термометра покажет -16 градусов, днем -11 градусов, ясно.

В ночь на понедельник, 3 февраля, температура составит -16 градусов, днем -11, пасмурно.

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От редакции

Отправитесь гулять на выходных?

гость, 31 января 2020 19:30
В Бердске и сейчас очень скользко. Все тротуары сплошная корка льда еще и с уклоном градусов 50-70, ходить очень сложно и опасно. А песка видимо запасти забыли.
Аноним, 31 января 2020 19:31
НВР:
Радуюсь выходным, потому что можно не выходить из дому, хоть за два дня ноги отдохнут от наших скользких тротуаров.
Аноним, 31 января 2020 19:45
Погода в Бердске
Сейчас 19:41. Вчера в это время
−20°
−24°
Малооблачно
Ощущается как
−28° вот и верь

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