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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter за базы российских пользователей

20:30 31.01.2020 Фото: Википедии
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Компаниям грозит штраф до 6 млн рублей. Они не предоставили в срок сведения о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории России.

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter за базы российских пользователей
Мессенджеры под бдительным оком Роскомнадзора

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

— 31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc,. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ. Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей, — говорится в официальном сообщении.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.

— Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней, — уточнили в ведомстве.

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