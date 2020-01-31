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Обнаружен короновирус в России — у двух человек в Забайкалье и Тюменской области

20:45 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболевшие смертельной болезнью граждане Китая. Россия закрывает границу с монголией и эвакуирует своих граждан из китайского Уханя.

Обнаружен короновирус в России у двух человек в Забайкалье и Тюменской области
Коронавирус стремительно распространяется по миру

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

По ее словам, заболевшие — граждане Китая, передает «Интерфакс». Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе — 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора — остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.

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