Односельчане забили камнями до смерти жену захватившего в заложники 23 ребенка в Индии

Индуса толкнул на преступление отказ местных властей предоставить его семье дом с туалетом по программе строительства жилья для бедных. Полицейский застрелил мужчину, после того, как тот начал отстреливаться и бросил гранату.

Полицейские оцепили место происшествия и вызвали спецназ

Полицейские застрелили мужчину, который накануне взял в заложники больше 20 детей в индийском штате Уттар-Прадеш, а односельчане жестоко расправились с его женой, передает НТВ.

Суреш Батам, житель округа Фаррухабад, ранее обвинявшийся в убийстве, пригласил к себе в дом детей под предлогом празднования дня рождения дочери. Всего к нему пришли 23 ребенка, самому младшему было полгода, старшему — 15 лет. Все они, а также несколько женщин оказались в плену в его доме. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома Батама, он открыл стрельбу, а услышав, что прибыла полиция, бросил гранату. Хозяин дома, которого ранее обвиняли в убийстве, обстрелял из окна полицейских и бросил в них взрывное устройство. Трое сотрудников полиции получили ранения.

Спасательная операция длилась несколько часов. Полицейским удалось застрелить захватчика. Всех детей-заложников освободили. По предварительным данным, никто из них не пострадал. По данным полиции, мужчину толкнул на преступление отказ местных властей предоставить его семье дом с туалетом по программе строительства жилья для бедных.

После того, как преступник был убит, разъяренные жители села вытащили на улицу и забили камнями его супругу. Изувеченную женщину доставили в больницу в критическом состоянии, где она скончалась.

Отмечается, что полиция пока точно не знает, участвовала ли жена Батама в захвате заложников, но подозревает, что она могла оказывать ему помощь.