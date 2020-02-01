Пальчики оставил: Золота на 42 тыс. рублей украл грабитель в ювелирном салоне Новосибирска

Покупатель попросил продавца показать ему золотые цепочки и выбежал с ними из магазина. Похищенное грабитель-рецидивист сдал в ломбард. Подозреваемого задержали спустя две недели.

Грабителя проверяют на причастность к аналогичным преступлениям

Раскрыт грабеж в ювелирном салоне Новосибирска, сообщили в субботу, 1 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 14 января в ювелирном магазине на улице Первомайской был совершен грабеж. Неизвестный, попросив продавца показать ему две золотые цепочки, выбежал из помещения и скрылся с похищенным. Сообщение о преступлении поступило в полицию. Выехавшей на место следственно-оперативной группой в магазине были изъяты отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

По данному факту дознавателем отдела полиции №9 «Первомайский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Причиненный ущерб составил 42 тысячи рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в грабеже установлен и задержан 32-летний житель Первомайского района, ранее судимый за кражу. Как выяснили полицейские, похищенное мужчина сбыл в ломбард. Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — рассказали в полицейском ведомстве.