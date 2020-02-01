01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пальчики оставил: Золота на 42 тыс. рублей украл грабитель в ювелирном салоне Новосибирска

10:15 01.02.2020 Фото: Википедии
1

Покупатель попросил продавца показать ему золотые цепочки и выбежал с ними из магазина. Похищенное грабитель-рецидивист сдал в ломбард. Подозреваемого задержали спустя две недели.

Пальчики оставил: Золота на 42 тыс. рублей украл грабитель в ювелирном салоне Новосибирска
Грабителя проверяют на причастность к аналогичным преступлениям

Раскрыт грабеж в ювелирном салоне Новосибирска, сообщили в субботу, 1 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 14 января в ювелирном магазине на улице Первомайской был совершен грабеж. Неизвестный, попросив продавца показать ему две золотые цепочки, выбежал из помещения и скрылся с похищенным. Сообщение о преступлении поступило в полицию. Выехавшей на место следственно-оперативной группой в магазине были изъяты отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

По данному факту дознавателем отдела полиции №9 «Первомайский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Причиненный ущерб составил 42 тысячи рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в грабеже установлен и задержан 32-летний житель Первомайского района, ранее судимый за кражу. Как выяснили полицейские, похищенное мужчина сбыл в ломбард. Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — рассказали в полицейском ведомстве.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В ломбарде не проверяют происхождение ювелирки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погиб 29-летний сварщик под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Питере
13:25 01-02-2020
Погиб 29-летний сварщик под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Питере
БердскЛучших работников культуры наградили в Бердске
13:00 01-02-2020
Лучших работников культуры наградили в Бердске
Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал
12:40 01-02-2020
Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал
Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области
12:19 01-02-2020
Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области
Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом
11:45 01-02-2020
Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом
Бердск1 февраля до минус 15 градусов повысится температура в Бердске
11:24 01-02-2020
1 февраля до минус 15 градусов повысится температура в Бердске
Против коронавируса: Мыть гаджеты и не ездить в Китай советует глава Роспотребнадзора 1
11:06 01-02-2020
Против коронавируса: Мыть гаджеты и не ездить в Китай советует глава Роспотребнадзора
Увольнение по-новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки
10:50 01-02-2020
Увольнение по-новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки
Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученые
10:45 01-02-2020
Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученые
БердскЗаявки на участие в ЕГЭ-2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка
10:30 01-02-2020
Заявки на участие в ЕГЭ-2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка