В российский топ-5 мечтает войти с системой образования Новосибирской области губернатор Травников

Для этого нужно «создать уникальную, новаторскую систему образования». Пока регион входит в десятку лучших среди регионов России. За год финансирование образовательной системы в области выросло на 20%.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил перед педагогами и чиновниками амбициозные задачи

На заседании коллегии регионального министерства образования с участием губернатора Андрея Травникова 31 января подвели итоги работы ведомства в 2019 году и определили задачи на 2020 год, сообщили в региональном правительстве.

В прошлом году вся система образования, все её работники работали продуктивно, подчеркнул губернатор, приветствуя участников мероприятия: и в части реализации нацпроекта «Образование», в части реализации новых инициатив, в том числе, обозначенных президентом РФ.

Глава региона отметил, что по итогам 2019 года Новосибирская область входит в десятку регионов с лучшей системой образования. В этом году необходимо решить более амбициозную задачу – войти в топ-5. Для этого важно не только реализовывать те задачи, которые поставлены нацпроектами, инициативами, озвученными в послании президента, но и активно самим предлагать, прорабатывать, внедрять новые проекты, новые инициативы, направленные на развитие новосибирского образования.

«Мы работаем в условиях, сформированных сверху: нам задан маршрут, нам определены цели и сроки. Но если мы действительно хотим выполнить ту задачу, которую перед собой поставили — войти в пятерку, — мы должны сами формировать повестку. Мы должны сделать так, чтобы в Российской Федерации знали про систему образования Новосибирской области не только по отдельным замечательным примерам и достижениям. А чтобы нас воспринимали как безусловных лидеров, — заявил Андрей Травников. — Давайте совместно создадим эту уникальную, новаторскую, лидирующую систему образования Новосибирской области».

Образование стабильное

О том, как работала сфера образования в 2019 году, губернатору доложил министр образования Сергей Федорчук. Финансирование отрасли образования осуществлялось стабильно, все параметры, заложенные в бюджете, выполнены, сообщил министр. В 2019 году бюджет министерства образования Новосибирской области составил 34,9 млрд рублей. Это почти на 16% больше чем было в 2018 году — 30,2 млрд рублей.

Важным направлением работы министерства в этом году — как и в прошедшем — будет реализация национальных проектов. А самым масштабным — развитие школьной инфраструктуры в регионе. В Новосибирской области количество школьников постоянно растет. Напомним, что в 2019 году в регионы введены в эксплуатацию шесть школ общей проектной мощностью 4451 место. Ещё 3766 новых мест в школах введено за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ. На 2020 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию шести школ общей проектной мощностью 5200 мест.

Кроме этого в 2020 году планируется открыть 1957 новых мест в общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ. В 2019 году в образовательные организации Новосибирской области трудоустроилось 683 молодых специалиста, закрепилось 658. С 2020 года на территории региона будет запущена программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые приезжают для работы в села и малые города.

Еще одна важная задача, обозначенная в послании, — эффективное использование современных технологий в интересах обучения детей, в частности, широкополосного доступа в Интернет для повышения эффективности российского образования через применение передовых программ, индивидуальных подходов, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка. Новосибирская область в конце 2019 года в числе небольшого количества регионов в опережающем порядке вошла в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», уже закупили телекоммуникационное оборудование. В 2020 году, к началу учебного года, оно будет смонтировано и первые 233 школы региона смогут получить не только более высокую скорость доступа к Интернету, но и полноценную информационную систему, которая позволит как предоставить ученикам возможность воспользоваться образовательным контентом из любого уголка и источника в России или за рубежом, так и облегчить работу педагогов.

В 2019 году, отметил Сергей Федорчук, приоритетом минобразования региона было создание мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, развитие вариативных форм дошкольного образования и сети частных детских садов. В создании новых мест в дошкольном образовании, как и в создании новых мест в школах, регион вышел на беспрецедентные темпы строительства. В 2019 году введены в эксплуатацию 17 детских садов на 2895 мест, из них 987 мест для детей до трёх лет. Дополнительно в 2019 году за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих образовательных организациях создано 1841 место для детей дошкольного возраста, в том числе 1666 компенсирующих мест для детей до трех лет. В 2020 году будет завершено строительство и введено в эксплуатацию ещё 20 детских садов проектной мощностью 3730 мест. За счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих образовательных организаций будет создано ещё 642 места для детей дошкольного возраста.

Идет масштабная работа и по совершенствованию системы среднего профессионального образования (СПО). Она должна быть четко ориентирована на оперативное обеспечение экономики Новосибирской области квалифицированными рабочими кадрами. Учреждения СПО активно включились в реализацию проекта «Молодые профессионалы». В прошлом году по результатам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ два новосибирских колледжа стали получателями грантов из федерального бюджета. Создано десять новых мастерских – пять в Новосибирском архитектурно-строительном колледже и пять — в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Работа по оснащению мастерских в соответствии с современными требованиями будет продолжена.

Планируется создание еще 14 современных мастерских на базе трех учреждений профобразования уже в этом году по направлениям: «Строительство», «Промышленные и инженерные технологии» и «Социальная сфера». Мастерские будут созданы в Новосибирском строительно-монтажном колледже, в Новосибирском промышленно-энергетическом колледже и в Новосибирском медицинском колледже. Кроме этого Новосибирская область победила в конкурсном отборе Минпросвещения на получение в 2020 году субсидии в 50 млн рублей из федерального бюджета на создание Центра опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области.