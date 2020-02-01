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США готовы обеспечить нефтью Белоруссию «на 100%»

20:28 01.02.2020 Фото: Pixabay
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Госсекретарь США Майкл Помпео: «США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам».

США готовы обеспечить нефтью Белоруссию на 100%
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100%

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

Тем самым, подчеркнул он, «США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство». «Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам», — заявил госсекретарь США.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировке. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Первая партия норвежской нефти (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан». Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Источник: ТАСС

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От редакции

Пойдет Лукашенко за предложением?

Аноним, 01 февраля 2020 20:49
Где-то батька подловил своего «брата, по крови владыческой» на подлости.
Похоже разошлись пути-дорожки навсегда

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